Рецептом омлета, который можно передавать из поколения в поколение, поделилась фудблогер Юлия Сенич.

Такой омлет, говорит кулинар, получается настолько пышным, что поднимает крышку сковороды.

Итак, нужны следующие ингредиенты: 3 яйца, соль и перец по вкусу, молоко – 5 ст.л, майонез – 1 ч.л, масло для жарки и мука – 1 ст. л. с горкой.

Все ингредиенты необходимо смешать, чтобы не было комочков.

Сковороду смазываем маслом, разогреваем и выливаем омлет. Готовим завтрак на среднем огне под крышкой.

«Крышку не открываем!», – предупредила Юлия, добавив, что на приготовление такого омлета уйдет всего минут 10.

рецепт пышного омлета

Как приготовить пышный омлет.

рецепт пышного омлета

Как приготовить пышный омлет.

Такой рецепт омлета вызвал споры среди пользователей Инстаграма. Мол, в классический омлет муку не добавляют. Другие же возражают – все зависит от личных предпочтений.

«Я обожаю именно такой омлет! И для меня это ОМЛЕТ, хотя муж тоже кричит, что омлет без муки, но я добавляю немного гашеной соды в конце, делаю его немного сладким и сверху, как прихватится, кладу сыра пару кусочков, накрываю крышкой. Сыр поплывет, немного масла сливочного и вкуснятина»,

«В омлет муку не нужно»,

«Судя по комментариям, для людей которые никогда не добавляли в омлет муку открытие Америки случилось»,

«Надо попробовать!».

рецепт пышного омлета

Как приготовить пышный омлет.

Напомним, что омлет также прекрасно смакует с разными начинками: сыром, зеленью, помидором, сладким перцем и другими ингредиентами.

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