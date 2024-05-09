Всего один ингредиент способен полностью изменить омлет, сделав его более пышным и сытным.

Рецептом омлета, который можно передавать из поколения в поколение, поделилась фудблогер Юлия Сенич.

Такой омлет, говорит кулинар, получается настолько пышным, что поднимает крышку сковороды.

Итак, нужны следующие ингредиенты: 3 яйца, соль и перец по вкусу, молоко – 5 ст.л, майонез – 1 ч.л, масло для жарки и мука – 1 ст. л. с горкой.

Все ингредиенты необходимо смешать, чтобы не было комочков.

Сковороду смазываем маслом, разогреваем и выливаем омлет. Готовим завтрак на среднем огне под крышкой.

«Крышку не открываем!», – предупредила Юлия, добавив, что на приготовление такого омлета уйдет всего минут 10.

Как приготовить пышный омлет.

Как приготовить пышный омлет.

Такой рецепт омлета вызвал споры среди пользователей Инстаграма. Мол, в классический омлет муку не добавляют. Другие же возражают – все зависит от личных предпочтений.

«Я обожаю именно такой омлет! И для меня это ОМЛЕТ, хотя муж тоже кричит, что омлет без муки, но я добавляю немного гашеной соды в конце, делаю его немного сладким и сверху, как прихватится, кладу сыра пару кусочков, накрываю крышкой. Сыр поплывет, немного масла сливочного и вкуснятина»,

«В омлет муку не нужно»,

«Судя по комментариям, для людей которые никогда не добавляли в омлет муку открытие Америки случилось»,

«Надо попробовать!».

Как приготовить пышный омлет.

Напомним, что омлет также прекрасно смакует с разными начинками: сыром, зеленью, помидором, сладким перцем и другими ингредиентами.

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