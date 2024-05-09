Мобильный оператор «Lifecell» предупредил своих абонентов, а также пользователей услуг других операторов об опасных звонках и SMS.

В «Lifecell» предупредили всех абонентов о действиях, которые могут обернуться большими неприятностями. Например, потерей денег и личных данных.

Так, в «Lifecell» акцентируют на признаках, на которые необходимо обратить внимание. Абоненты могут получать на мобильные номера, к которым привязаны банковские карты, звонки от неизвестных людей.

«Вам поступило SMS с одноразовым паролем для подтверждения оплаты или изменения данных, но вы при этом ничего не оплачиваете и пароли не меняете.

Вы получили сервисное SMS, что ваш номер будет заблокирован или SIM-карта заменена», – сообщили в «Lifecell» еще одни тревожные признаки.

Также на то, что злоумышленники заинтересовались именно вами, могут указывать, что без очевидных причин у вас внезапно пропала связь, но у абонентов рядом все в порядке.

«Неизвестные, называя себя полицейскими, службой безопасности банка, технической службой оператора или другими, спрашивают у вас данные об интернет-трафике или звонках на ваш номер или пытаются узнать другую персональную информацию», - предупредили в «Lifecell» об еще одном признаке.

Все эти действия могут привести к потере денег с банковской карты, потере аккаунта в интернет-банкинге, потере номера телефона.

В «Lifecell» рекомендуют абонентам идентифицировать или персонифицировать номер, к которому привязаны банковские карты, на паспорт или же перейти с предоплаченной формы обслуживания на контрактную.

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