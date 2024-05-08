Салат с копченой курицей – это всегда хорошая идея, а благодаря этому рецепту любимых праздничных блюд будет еще больше.

Салат с копченой курицей – это возможность приготовить из обычных продуктов еще один кулинарный шедевр, которым захочется угостить и родных, и гостей.

Особенно аппетитным салат с копченой курицей будет выглядеть, если все ингредиенты не перемешать, а выложить послойно.

Таким рецептом и поделилась фудблогер Галина. По ее словам, салат называется «Облако» и прекрасно дополнит праздничный стол.

Рецепт нежного салата с копченой курицей.

И для его приготовления понадобятся окорочок копченый - 1шт, картофель вареный – 2 шт, лук – 1 шт (необходимо замариновать), лук зеленый, свежий огурец по желанию, отварные яйца – 3 шт, плавленый сырок (можно с грибами) – 1 шт, майонез.

Рецепт нежного салата с копченой курицей.

Картофель натираем и выкладываем первым слоем. Добавляем соль и делаем майонезную сеточку. Следующий слой – копченая курица, порезанная на кубики. И снова сеточка из майонеза.

Еще один слой – маринованный лук. Далее посыпаем слои салата зеленым луком и делаем еще одну майонезную сеточку.

Рецепт нежного салата с копченой курицей.

Теперь на маленькой терке натираем яичный желток и снова смазываем майонезом. Следующий слой – натертый плавленый сырок. Снова майонез и последний слой салата – натертый яичный белок. Что и делает его похожим на «Облако».

По желанию, салат можно украсить зеленым лучком.

Рецепт нежного салата с копченой курицей.

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