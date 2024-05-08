В своем сообщении Министерство энергетики призывает всех украинцев бережно использовать электроэнергию в часы пик.

Ночью на 8 мая Россия обстреляла украинские энергообъекты в шести областях, включая три теплоэлектростанции компании ДТЭК. Эти нападения привели к серьезным повреждениям оборудования. В связи с этим вечером 8 мая могут быть введены ограничения по электроснабжению в стране. О возможных ограничениях сообщили в Министерстве энергетики.

Министерство энергетики сообщило о возможности применения этих ограничений, которые планируется проводить с 18:00 до 23:00.

Электроснабжение будет отключаться промышленным потребителям, а для бытовых потребителей, то есть жителей домов и квартир, планируется ограничение только в Харьковской области.

В своем сообщении Министерство энергетики призывает граждан бережно использовать электроэнергию в часы пик, в том числе с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. Это необходимо для обеспечения стабильной работы энергосистемы, значительно пострадавшей в результате последних обстрелов, и во избежание ограничений в потреблении электроэнергии для бытовых потребителей.

Министерство энергетики Украины обратилось к промышленным предприятиям с просьбой оптимизировать производственные процессы по снижению нагрузки на энергосистему. Также важно активнее привлекать импорт электроэнергии для обеспечения надежности и избегания отключений энергоснабжения.

Сергей Коваленко, генеральный директор компании YASNO, предупредил, что в этот вечер возможны ограничения в поставках электроэнергии из-за новой атаки со стороны россии.

Уже с утра Украина получает экстренную помощь в форме электроэнергии от соседних стран. В то же время, украинцев просят ограничить использование энергоемких приборов во время пиковых нагрузок, особенно с 19:00 до 22:00 вечером.

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