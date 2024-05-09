В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ предложила украинцам приготовить оригинальный теплый салат с языком в азиатском стиле.
Чтобы приготовить вкусный салат с языком в азиатском стиле, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- язык (отварной) – 500 г
- кабачок – 1 маленький
- лук – 1 шт.
- перец сладкий – 1 шт.
- томаты – 200 г
- огурец – 2 шт. (небольшие)
- чеснок – 5 зубчиков
- соевый соус – 100 г
- соус сладкий чили – 70 г
- соль
- пучок кинзы
Кроме того, можно добавить в салат немного обжаренных орешков, например, арахиса, а также кунжутного масла или просто посыпать его обжаренным кунжутом.
Ингредиенты для этого салата нужно резать достаточно большими кусочками. Лук чистим и нарезаем. Кабачок нарезаем колечками, а затем пополам. Перец, огурец и отварной язык – соломкой. Томаты черри – пополам, а если обычные, то кусочками.
На разогретой сковороде на большом огне начинаем жарить сначала лук в течение двух минут, затем добавляем кабачок и жарим еще две минуты, перец – и снова жарим две минуты. После этого добавляем измельченный чеснок, заливаем соевый соус и даем овощам протушиться еще 2-3 минуты.
"Я люблю когда овощи остаются хрустящими", - подчеркнула шеф-повар.
В конце собираем салат: смешиваем язык с огурцами и томатами, добавляем чуть-чуть соли и сладкий чили, далее добавляем теплые жареные овощи, нарезанную кинзу и все перемешиваем.
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