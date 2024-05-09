Этот салат с языком прекрасно подойдет как для праздничного стола, так и каждый день, ведь он готовится очень просто и быстро, а получается невероятно вкусным.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ предложила украинцам приготовить оригинальный теплый салат с языком в азиатском стиле.

Чтобы приготовить вкусный салат с языком в азиатском стиле, нам понадобятся следующие ингредиенты:

язык (отварной) – 500 г

кабачок – 1 маленький

лук – 1 шт.

перец сладкий – 1 шт.

томаты – 200 г

огурец – 2 шт. (небольшие)

чеснок – 5 зубчиков

соевый соус – 100 г

соус сладкий чили – 70 г

соль

пучок кинзы

Кроме того, можно добавить в салат немного обжаренных орешков, например, арахиса, а также кунжутного масла или просто посыпать его обжаренным кунжутом.

Ингредиенты для этого салата нужно резать достаточно большими кусочками. Лук чистим и нарезаем. Кабачок нарезаем колечками, а затем пополам. Перец, огурец и отварной язык – соломкой. Томаты черри – пополам, а если обычные, то кусочками.

На разогретой сковороде на большом огне начинаем жарить сначала лук в течение двух минут, затем добавляем кабачок и жарим еще две минуты, перец – и снова жарим две минуты. После этого добавляем измельченный чеснок, заливаем соевый соус и даем овощам протушиться еще 2-3 минуты.

"Я люблю когда овощи остаются хрустящими", - подчеркнула шеф-повар.

В конце собираем салат: смешиваем язык с огурцами и томатами, добавляем чуть-чуть соли и сладкий чили, далее добавляем теплые жареные овощи, нарезанную кинзу и все перемешиваем.

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