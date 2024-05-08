Вкус любимых салатов, сэндвичей, шашлыка и других блюд можно подчеркнуть благодаря этому соусу, рецептом которого поделился победитель «Мастер Шеф-7».

Соус, рецепт которого рассказал Вадим (Пава) Бжезинський называется айоли. Традиционный рецепт айоли состоял из оливкового масла, чеснока и соли, перебитых в ступке.

Со временем в него стали добавлять яичные желтки, горчицу и лимонный сок, а также другие ингредиенты.

«Подчеркните вкус своих любимых блюд с нежным соусом айоли – идеально подходит к салатам, сэндвичам и морепродуктам!», – отметил Бжезинський, рассказывая о рецепте соуса на своей странице в Инстаграм.

Ингредиенты нужны следующие: чеснок - 12 зуб, масло 230 мл, розмарин 1 веточка, лимон(цедра и сок) -1/2шт, яйцо 1 шт, базилик, соль и перец.

Вкусный соус для салатов, овощей и мяса.

Ход приготовления соуса очень простой, зачищаем чеснок, добавляем масло, веточку розмарина и запекаем в духовке при температуре 200 примерно 15 минут. Затем вбиваем одно яйцо, добавляем базилик, запеченный чеснок, соль, перец, цедру и лимонный сок и перебиваем ингредиенты блендером.

Вкусный соус для салатов, овощей и мяса.

Вкусный соус для салатов, овощей и мяса.

Все, соус айоли готов!

По словам победителя «Мастер Шеф», соус айоли прекрасно подчеркнет вкус жареных овощей, таких как картофель фри. Также соус айоли станет идеальным дополнением к жареной рыбе, кальмарам или креветкам.

«Используйте айоли как вкусный соус для сэндвичей с мясом, овощами или сыром. Мясо: айоли можно использовать как соус для бургеров, шашлыков или стейков, блюда с рисом. Этот соус имеет насыщенный вкус чеснока, поэтому он удачно дополняет большинство блюд, особенно имеющих нейтральный вкус», - отметил Вадим (Пава) Бжезынский.

Вкусный соус для салатов, овощей и мяса.

Отметим, что соус айоли можно добавлять к отварным овощам – это действительно божественно вкусно.

Последние новости Украины:

Самый пышный омлет из одного ингредиента: победительница "Мастер Шеф" дала отличный рецепт завтрака.

Секрет идеального завтрака раскрыт: победитель "Мастер Шеф" дал рецепт вкуснятины за 5 минут.

Звезда "Женского квартала" дала рецепт чудесного завтрака из сыра.