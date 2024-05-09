Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как можно сделать оригинальный перекус-шашлык с лавашем, идеально подходящий для застолья.

На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусный и сытный перекус, который также хорошо подходит в качестве основного блюда на гриле. Так, кулинар поделился оригинальным рецептом рулетиков из лаваша, которые готовятся просто, но при этом получаются вкуснейшими.

Ингредиенты:

2 шт Болгарского перца

1 шт лук

50 г петрушки

1 кг фарша (свинина-говядина)

2 шт лаваша

соль

перец

Шаги приготовления:

Нарежьте перец и лук кубиками. Мелко нарежьте петрушку, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В большой миске смешайте фарш, нарезанный перец, лук и петрушку. Посолите и поперчите по вкусу.

Раскатайте лаваш и равномерно распределите мясную смесь по всей его поверхности.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, сверните лаваш в трубочку и нарежьте на небольшие кусочки.

Нанизывайте кусочки на шампуры.

Разогрейте гриль или сковороду. Обжаривайте шашлыки из лаваша на среднем огне до готовности, переворачивая их время от времени, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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