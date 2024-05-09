На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусный и сытный перекус, который также хорошо подходит в качестве основного блюда на гриле. Так, кулинар поделился оригинальным рецептом рулетиков из лаваша, которые готовятся просто, но при этом получаются вкуснейшими.
Ингредиенты:
- 2 шт Болгарского перца
- 1 шт лук
- 50 г петрушки
- 1 кг фарша (свинина-говядина)
- 2 шт лаваша
- соль
- перец
Шаги приготовления:
Нарежьте перец и лук кубиками. Мелко нарежьте петрушку, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В большой миске смешайте фарш, нарезанный перец, лук и петрушку. Посолите и поперчите по вкусу.
Раскатайте лаваш и равномерно распределите мясную смесь по всей его поверхности.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, сверните лаваш в трубочку и нарежьте на небольшие кусочки.
Нанизывайте кусочки на шампуры.
Разогрейте гриль или сковороду. Обжаривайте шашлыки из лаваша на среднем огне до готовности, переворачивая их время от времени, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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