На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусный и сытный перекус, который также хорошо подходит в качестве основного блюда на гриле. Так, кулинар поделился оригинальным рецептом рулетиков из лаваша, которые готовятся просто, но при этом получаются вкуснейшими.

Эктор Хименес-Браво

Ингредиенты:

  • 2 шт Болгарского перца
  • 1 шт лук
  • 50 г петрушки
  • 1 кг фарша (свинина-говядина)
  • 2 шт лаваша
  • соль
  • перец

Шаги приготовления:

Нарежьте перец и лук кубиками. Мелко нарежьте петрушку, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В большой миске смешайте фарш, нарезанный перец, лук и петрушку. Посолите и поперчите по вкусу.

Раскатайте лаваш и равномерно распределите мясную смесь по всей его поверхности.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, сверните лаваш в трубочку и нарежьте на небольшие кусочки.

Нанизывайте кусочки на шампуры.

Разогрейте гриль или сковороду. Обжаривайте шашлыки из лаваша на среднем огне до готовности, переворачивая их время от времени, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Последние новости Украины:

Очень оригинально и вкусно: рецепт салата от судьи "Мастер Шеф" Хименеса-Браво.

Хименес-Браво дал оригинальный рецепт омлета.

Такую овсянку вы полюбите: Эктор Хименес-Браво поделился вкусным рецептом.