В Минсоцполитики сообщили, что средства продолжают начисляться на их счета, то есть деньги не исчезают - но пенсию не выдают.

Пенсионеры, являющиеся участниками войны и не прошедшие идентификацию до 31 марта, временно не получают свои пенсионные выплаты на банковские карты. Об этом сообщили в Минсоцполитике.

В Минсоцполитики сообщили, что средства продолжают начисляться на их счета, то есть деньги не исчезают. Но перечисление пенсий на карты будет произведено только после прохождения лицом идентификации.

Тем, кто уже осуществил идентификацию, выплата пенсии будет произведена с учетом всего периода, когда они не получали средства.

При этом, как отметили в ведомстве, дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда с заявлением о возобновлении выплаты пенсии, остановленной из-за непрохождения идентификации с 1 апреля, не требуется. Поэтому обращаем внимание пенсионеров, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию: это можно сделать и сейчас. После прохождения идентификации выплата пенсии будет продлена.

Если же пенсионер-ВПЛ уже прошел процесс идентификации, но пенсия не восстановлена, важно обратиться в Пенсионный фонд, предоставив информацию о дате и методе прохождения идентификации, для разрешения этой ситуации.

Чтобы осуществить идентификацию, сейчас существует несколько простых способов:

Личный визит в отделение "Ощадбанка" или орган Пенсионного фонда Украины.

Удаленная авторизация с помощью Действия. Подпись на веб-сайте электронных услуг ПФУ.

С помощью видеосвязи.

В случае пребывания за границей – получение удостоверения в зарубежном дипломатическом учреждении и предоставление этих документов в ПФУ.

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