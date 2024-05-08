Победительница второго сезона, а также бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как сделать обычный гороховый суп еще вкуснее и сытнее.

На своей странице в Instagram бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом невероятно вкусного горохового супа.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит гороховый суп с галушками, сразу большую кастрюлю примерно 5 л. Для приготовления горохового супа нам понадобятся следующие ингредиенты:

горох колотый – 500 г

морковь - 1 большая

лук - 2 средние

копченые ребра - 400-500 г (или один копченый куриный окорок)

картофель - 3-4 шт.

вода

соль – по вкусу

свежий укроп

Для галушек "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:

яйцо – 1 шт.

сметана – 50 г

мука – 60 г

соль – по вкусу

Горох "Мастер Шеф" Елизавета Глинская с вечера замачивает в холодной воде, а утром его готовит – тогда он идеально разварится.

Предварительно подготовленный горох заливаем холодной водой, добавляем целую морковку, а также соль. Ставим на огонь, доводим до кипения и варим на малом огне, собирая пену.

Далее добавляем либо нарезанные ребрышки, либо нарезанный небольшими кусочками окорок. Также добавляем мелко нарезанный лук и варим в течение 30-40 минут. После этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет в суп картофель и варит его до готовности. Отварную морковь достаем, натираем на мелкой терке и возвращаем в суп.

Чтобы приготовить галушки, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская просто смешивает яйцо со сметаной, мукой и солью, а затем маленькой ложкой постепенно добавляет тесто в суп. Варим буквально 2-3 минуты, чтобы все галушки всплыли. В конце добавляем мелко нарезанный укроп и по необходимости доводим до вкуса солью.

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