На своей странице в Instagram бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом невероятно вкусного горохового супа.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит гороховый суп с галушками, сразу большую кастрюлю примерно 5 л. Для приготовления горохового супа нам понадобятся следующие ингредиенты:
- горох колотый – 500 г
- морковь - 1 большая
- лук - 2 средние
- копченые ребра - 400-500 г (или один копченый куриный окорок)
- картофель - 3-4 шт.
- вода
- соль – по вкусу
- свежий укроп
Для галушек "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:
- яйцо – 1 шт.
- сметана – 50 г
- мука – 60 г
- соль – по вкусу
Горох "Мастер Шеф" Елизавета Глинская с вечера замачивает в холодной воде, а утром его готовит – тогда он идеально разварится.
Предварительно подготовленный горох заливаем холодной водой, добавляем целую морковку, а также соль. Ставим на огонь, доводим до кипения и варим на малом огне, собирая пену.
Далее добавляем либо нарезанные ребрышки, либо нарезанный небольшими кусочками окорок. Также добавляем мелко нарезанный лук и варим в течение 30-40 минут. После этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет в суп картофель и варит его до готовности. Отварную морковь достаем, натираем на мелкой терке и возвращаем в суп.
Чтобы приготовить галушки, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская просто смешивает яйцо со сметаной, мукой и солью, а затем маленькой ложкой постепенно добавляет тесто в суп. Варим буквально 2-3 минуты, чтобы все галушки всплыли. В конце добавляем мелко нарезанный укроп и по необходимости доводим до вкуса солью.
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