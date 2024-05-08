На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась оригинальным рецептом творожной запеканки с ягодами, которая получается невероятно вкусной.
Такая запеканка идеально подойдет для завтрака. Она готовится очень просто, займет всего 5 минут активного приготовления.
Шеф-повар решила приготовить запеканку с черникой, потому добавила сахара. А если вы будете использовать сладкие ягоды, можно вообще без сахара.
Для приготовления творожной запеканки нам понадобятся следующие ингредиенты (шеф-повар использовала форму диаметром 16 см):
- творог – 550 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 50 г
- сметана жирная – 100 г
- мука – 25 г
- ягоды (свежие или замороженные) – 150 г
- ваниль
Сначала в миске смешиваем творог, яйца, сметану, сахар и перебиваем эту смесь блендером до однородности. После этого добавляем муку и часть ягод (шеф-повар взял замороженную чернику) и все перемешиваем.
Равномерно выкладываем творожную массу в форму. Шеф-повар использовала кольцо, а дно застелила пергаментом и фольгой.
Сверху на творожную массу выкладываем остальные ягоды. Отправляем запеканку в разогретую до 180 градусов примерно на 40 минут.
"Запеканка хорошо поднимется, но потом упадет", – объясняет шеф-повар.
После этого даем запеканке постоять в выключенной духовке еще минут 15, а затем достаем и оставляем охлаждаться.
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