Творожная запеканка – отличный вариант завтрака, ведь это невероятно вкусно и одновременно полезно, а с этим рецептом вы сможете приготовить ее просто и быстро.

На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась оригинальным рецептом творожной запеканки с ягодами, которая получается невероятно вкусной.

Такая запеканка идеально подойдет для завтрака. Она готовится очень просто, займет всего 5 минут активного приготовления.

Шеф-повар решила приготовить запеканку с черникой, потому добавила сахара. А если вы будете использовать сладкие ягоды, можно вообще без сахара.

Для приготовления творожной запеканки нам понадобятся следующие ингредиенты (шеф-повар использовала форму диаметром 16 см):

творог – 550 г

яйца – 2 шт.

сахар – 50 г

сметана жирная – 100 г

мука – 25 г

ягоды (свежие или замороженные) – 150 г

ваниль

Сначала в миске смешиваем творог, яйца, сметану, сахар и перебиваем эту смесь блендером до однородности. После этого добавляем муку и часть ягод (шеф-повар взял замороженную чернику) и все перемешиваем.

Равномерно выкладываем творожную массу в форму. Шеф-повар использовала кольцо, а дно застелила пергаментом и фольгой.

Сверху на творожную массу выкладываем остальные ягоды. Отправляем запеканку в разогретую до 180 градусов примерно на 40 минут.

"Запеканка хорошо поднимется, но потом упадет", – объясняет шеф-повар.

После этого даем запеканке постоять в выключенной духовке еще минут 15, а затем достаем и оставляем охлаждаться.

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