Украинцы имеют возможность переходить на пенсию по возрасту вместо получения пенсии по инвалидности, однако этот переход не всегда является оптимальным. Об этом сообщили в ПФУ. Кроме того, там сообщили, почему в некоторых случаях – очень выгодно менять вид пенсии.

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Лица с I или II группой инвалидности могут получать большую сумму выплаты из-за инвалидности, чем то, что может предоставить возрастная пенсия, в зависимости от возраста и рабочего стажа.

В случае людей с ІІІ группой инвалидности они могут иметь большую выплату именно за счет возрастной пенсии, поскольку соотношение выплат для них составляет 50% от величины возрастной пенсии.

Однако существуют случаи исключений. Например, лицо с инвалидностью III группы может получить пенсию по инвалидности в размере 100% от пенсии по возрасту, если она:

  • еще не достигла пенсионного возраста;
  • имеет полный стаж.

пенсия, субсидия, выплаты

Согласно украинскому законодательству, лица, имеющие право на несколько видов пенсий, имеют право выбрать только один вариант. Среди доступных видов выплат:

  • пенсия по возрасту;
  • пенсия по инвалидности;
  • пенсия из-за потери кормильца.

Для изменения вида пенсии следует обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать соответствующее заявление. Начало начисления выбранной выплаты начинается со дня оформления заявления.

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