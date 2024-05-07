Согласно украинскому законодательству, лица, имеющие право на несколько видов пенсий, имеют право выбрать только один вариант.

Украинцы имеют возможность переходить на пенсию по возрасту вместо получения пенсии по инвалидности, однако этот переход не всегда является оптимальным. Об этом сообщили в ПФУ. Кроме того, там сообщили, почему в некоторых случаях – очень выгодно менять вид пенсии.

Лица с I или II группой инвалидности могут получать большую сумму выплаты из-за инвалидности, чем то, что может предоставить возрастная пенсия, в зависимости от возраста и рабочего стажа.

В случае людей с ІІІ группой инвалидности они могут иметь большую выплату именно за счет возрастной пенсии, поскольку соотношение выплат для них составляет 50% от величины возрастной пенсии.

Однако существуют случаи исключений. Например, лицо с инвалидностью III группы может получить пенсию по инвалидности в размере 100% от пенсии по возрасту, если она:

еще не достигла пенсионного возраста;

имеет полный стаж.

Согласно украинскому законодательству, лица, имеющие право на несколько видов пенсий, имеют право выбрать только один вариант. Среди доступных видов выплат:

пенсия по возрасту;

пенсия по инвалидности;

пенсия из-за потери кормильца.

Для изменения вида пенсии следует обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать соответствующее заявление. Начало начисления выбранной выплаты начинается со дня оформления заявления.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут недополучить пенсию, как поправить ситуацию.

Как писала Politeka, индексация пенсий порадовала не всех пенсионеров.

Также Politeka сообщала, кого из пенсионеров ждет денежный бонус и о какой помощи идет речь.