Украинцы имеют возможность переходить на пенсию по возрасту вместо получения пенсии по инвалидности, однако этот переход не всегда является оптимальным. Об этом сообщили в ПФУ. Кроме того, там сообщили, почему в некоторых случаях – очень выгодно менять вид пенсии.
Лица с I или II группой инвалидности могут получать большую сумму выплаты из-за инвалидности, чем то, что может предоставить возрастная пенсия, в зависимости от возраста и рабочего стажа.
В случае людей с ІІІ группой инвалидности они могут иметь большую выплату именно за счет возрастной пенсии, поскольку соотношение выплат для них составляет 50% от величины возрастной пенсии.
Однако существуют случаи исключений. Например, лицо с инвалидностью III группы может получить пенсию по инвалидности в размере 100% от пенсии по возрасту, если она:
- еще не достигла пенсионного возраста;
- имеет полный стаж.
Согласно украинскому законодательству, лица, имеющие право на несколько видов пенсий, имеют право выбрать только один вариант. Среди доступных видов выплат:
- пенсия по возрасту;
- пенсия по инвалидности;
- пенсия из-за потери кормильца.
Для изменения вида пенсии следует обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать соответствующее заявление. Начало начисления выбранной выплаты начинается со дня оформления заявления.
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