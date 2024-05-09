Во время просмотра видео в Интернете ролики могут тормозить из-за медленного интернет-соединения или слишком высокого качества видео, однако очень важно рассмотреть и другие причины.

Проблемы с просмотром видео на мобильном могут затрагивать как онлайн-ролики, так и уже загруженные. Причин для этого может быть несколько, и даже владельцы совсем недавно купленных смартфонов могут столкнуться с этими проблемами. Для выяснения корня проблемы рекомендуется последовательно проверить все возможные источники и попробовать различные методы её устранения.

Недостаток оперативной памяти или слабый процессор: Плавное воспроизведение видео на мобильном устройстве зависит от его производительности. Дешевые модели часто не могут справиться с загрузкой видео высокого качества, что приводит к его прерыванию и торможению. Также медленная оперативная память или процессор могут быть причиной, хотя объем оперативной памяти самого устройства может быть достаточным.

Чтобы исправить проблему, перед просмотром видео следует закрыть все ненужные приложения и запретить им работать в фоновом режиме, так как именно фоновые процессы часто загружают смартфон. Это можно сделать в настройках приложений, выбрав нужную программу и перейдя в пункт "Использование батареи". Если просмотр происходит в браузере, важно закрыть все лишние вкладки.

Проблемы с соединением: Во время просмотра видео в Интернете ролики могут тормозить из-за медленного интернет-соединения или слишком высокого качества видео. В этом случае помогут: перезагрузка мобильных данных, переход на Wi-Fi, проверка скорости интернета и снижение качества видео. Иногда видео может тормозить только на конкретном источнике, и пользователь не сможет исправить проблему, так как она, вероятно, вызвана проблемами на стороне этого источника.

Недостаток свободного места в памяти устройства: Заполненная внутренняя память смартфона также может быть причиной торможения видео. Для проверки свободного места следует зайти в раздел "Память" или "Хранилище" и, если места осталось мало, его нужно освободить, например, удалив кэш мобильных приложений или ненужные программы.

Проблемы с приложением: Причина может быть в конкретном приложении — видео могут тормозить только в браузере, в предустановленном видеоплеере или на YouTube. Эту проблему можно попробовать решить, очистив кэш приложения в настройках смартфона или переустановив программу. При необходимости можно также установить альтернативный браузер, видеоплеер или клиент YouTube.

Проблема с проигрывателем на сайте: Если видео тормозит в браузере на конкретном сайте, то причина часто в его встроенном проигрывателе. Обычно его можно сменить на альтернативный плеер на этом же сайте. Если это не помогает, единственный вариант — искать то же видео на другом источнике.

Требуется обновление программного обеспечения устройства: При проблемах с воспроизведением видео следует проверить, есть ли у программного обеспечения смартфона свежие обновления. Обновления можно найти в настройках смартфона в разделе "Обновление программного обеспечения" или "Обновление системы". После установки обновления потребуется перезагрузить телефон.

Сброс устройства до заводских настроек: Если видео тормозит на старом телефоне, то иногда проще всего сбросить его до заводских настроек. Это удалит все данные с устройства, но также очистит его память, освободит оперативную память, удалит вредоносное программное обеспечение и откатит все неудачные настройки, которые мог случайно установить владелец.

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