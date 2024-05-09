Голубцы – это легендарное блюдо, вариантов приготовления которого уже есть множество, но этот рецепт, которым поделился ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво, действительно достоин внимания.

Увлекшись приготовлением таких голубцов, Эктор Хименес-Браво даже предлагал придумать для них название.

"Пекинцы", "Голубцы по-пекински", "Ролини-пекини" , - предлагали свои варианты подписчики на страницу Хименеса-Браво в Инстаграм .

А все потому, что судья Мастер Шеф и ресторатор решил приготовить голубцы из пекинской капусты.

И ингредиенты понадобятся следующие: Пекинская капуста – 1 шт, Фарш куриный – 400 г, Отварной рис – 200 г, Грибы – 200 г, Морковь – 1 шт, Лук – 1 шт, Томатная паста – 50 г;, вода – 100 мл, Соль и перец по вкусу.

Голубцы из пекинской капусты.

Также Хименес-Браво подробно рассказал о ходе приготовления голубцов из пекинской капусты.

Для начала необходимо от пекинской капусты отрезать нижнюю часть. Затем следует проварить капусту, но совсем недолго – около двух минут.

Следующий шаг – грибы необходимо нарезать и поджарить. Теперь смешиваем фарш, рис, грибы, соль и перец.

Голубцы из пекинской капусты.

Пекинскую капусту разбираем на листьях.

«Отбить нижнюю часть. На каждое письмо выложить замешанный фарш и оформить голубцы», – рассказал Эктор-Браво о ходе приготовления голубцов из пекинской капусты.

Голубцы из пекинской капусты.

Голубцы из пекинской капусты.

Лук порезать, морковь натереть и обжарить. Эту зажарку следует распределить по дну кастрюли, а сверху выложить голубцы.

И последний шаг – заливаем голубцы томатной пастой с водой и тушим 15 минут.

Подаем голубцы со сметаной и, по желанию, украшаем зеленью.

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