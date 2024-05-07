Звезда нового сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Артем Горбенко поделился секретами приготовления теста для пиццы, чтобы она была вкусной, как в Италии.

На своей странице в Instagram участник тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Артем Горбенко показал, как просто приготовить идеальное тесто для пиццы или фокаччи.

Для теста на пиццу звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

мука пшеничная – 500 г

вода (комнатной температуры) – 325 г

сахар – 15 г

дрожжи – 2 г сухих или 6 г живых

соль – 10 г

оливковое масло – 2 ст.л.

Звезда "Мастер Шеф" наливает в миску воду, добавляет дрожжи, сахар, соль и оливковое масло. Далее добавляем всю муку и замешиваем тесто сперва ложкой, а затем руками, смазанными оливковым маслом, в течение 2-3 минут.

Складываем тесто, накрываем его пленкой или полотенцем и оставляем на 10 минут. После этого "Мастер Шеф" Артем Горбенко начинает складывать и растягивать тесто.

"Сначала растягиваем наше тесто и складываем одну сторону в центр и другую. Затем по бокам растягиваем и складываем, как показано на видео. И снова даем отдохнуть 10 мин. Так нам нужно сделать 4 подхода!", – объясняет звезда "Мастер Шеф".

Получим мягкое и нежное тесто. Для ферментации отправляем его в холодильник – на сутки-трое.

Затем достаем тесто из холодильника, даем ему два часа подойти по комнатной температуре под полотенцем. Выпекать такое тесто для пиццы нужно в разогретой до 220 градусов духовке примерно 15-20 минут до готовности.

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