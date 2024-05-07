На своей странице в Instagram участник тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Артем Горбенко показал, как просто приготовить идеальное тесто для пиццы или фокаччи.
Для теста на пиццу звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- мука пшеничная – 500 г
- вода (комнатной температуры) – 325 г
- сахар – 15 г
- дрожжи – 2 г сухих или 6 г живых
- соль – 10 г
- оливковое масло – 2 ст.л.
Звезда "Мастер Шеф" наливает в миску воду, добавляет дрожжи, сахар, соль и оливковое масло. Далее добавляем всю муку и замешиваем тесто сперва ложкой, а затем руками, смазанными оливковым маслом, в течение 2-3 минут.
Складываем тесто, накрываем его пленкой или полотенцем и оставляем на 10 минут. После этого "Мастер Шеф" Артем Горбенко начинает складывать и растягивать тесто.
"Сначала растягиваем наше тесто и складываем одну сторону в центр и другую. Затем по бокам растягиваем и складываем, как показано на видео. И снова даем отдохнуть 10 мин. Так нам нужно сделать 4 подхода!", – объясняет звезда "Мастер Шеф".
Получим мягкое и нежное тесто. Для ферментации отправляем его в холодильник – на сутки-трое.
Затем достаем тесто из холодильника, даем ему два часа подойти по комнатной температуре под полотенцем. Выпекать такое тесто для пиццы нужно в разогретой до 220 градусов духовке примерно 15-20 минут до готовности.
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