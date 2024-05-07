На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился полезным рецептом приготовления хлеба в рукаве. Такой вариант выпечки довольно удобен и прост, а благодаря рукаву ваш хлеб получит еще и изумительную корочку, заметил кулинар.
Ингредиенты:
- 400 мл воды;
- 1,5 чайной ложки сахара;
- 1 чайная ложка соли;
- 12 г сухих дрожжей;
- 600 г пшеничной муки;
- 2 столовые ложки масла для теста (+ 3 столовые ложки для смазывания поверхности).
Шаги приготовления:
В большой миске смешайте воду, сахар, и соль. Добавьте сухие дрожжи и дайте им раствориться в течение нескольких минут, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Постепенно добавляйте муку, постоянно помешивая, чтобы избежать комков. Замесите мягкое, эластичное тесто.
Добавьте 2 столовые ложки масла и продолжайте месить тесто, пока масло не впитается и тесто станет гладким и эластичным.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, накройте миску пленкой и оставьте тесто в теплом месте на 2 часа, чтобы оно поднялось.
После подъема теста, обмять его и придать форму батона. Посыпьте поверхность мукой.
Острым ножом сделайте несколько надрезов по поверхности теста. Положите тесто в рукав для запекания, оставьте на 15 минут для дополнительного подъема.
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Закройте рукав и поместите его на противень. Выпекайте хлеб в предварительно разогретой духовке в течение 1 часа или до появления румяной корочки, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. После выпекания, осторожно выньте хлеб из рукава и оставьте его остыть перед нарезкой и подачей.
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