Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал лайфхак приготовления хлеба с мягкой корочкой, такой вариант запекания более удобен и прост в использовании.

На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился полезным рецептом приготовления хлеба в рукаве. Такой вариант выпечки довольно удобен и прост, а благодаря рукаву ваш хлеб получит еще и изумительную корочку, заметил кулинар.

Ингредиенты:

400 мл воды;

1,5 чайной ложки сахара;

1 чайная ложка соли;

12 г сухих дрожжей;

600 г пшеничной муки;

2 столовые ложки масла для теста (+ 3 столовые ложки для смазывания поверхности).

Шаги приготовления:

В большой миске смешайте воду, сахар, и соль. Добавьте сухие дрожжи и дайте им раствориться в течение нескольких минут, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Постепенно добавляйте муку, постоянно помешивая, чтобы избежать комков. Замесите мягкое, эластичное тесто.

Добавьте 2 столовые ложки масла и продолжайте месить тесто, пока масло не впитается и тесто станет гладким и эластичным.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, накройте миску пленкой и оставьте тесто в теплом месте на 2 часа, чтобы оно поднялось.

После подъема теста, обмять его и придать форму батона. Посыпьте поверхность мукой.

Острым ножом сделайте несколько надрезов по поверхности теста. Положите тесто в рукав для запекания, оставьте на 15 минут для дополнительного подъема.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Закройте рукав и поместите его на противень. Выпекайте хлеб в предварительно разогретой духовке в течение 1 часа или до появления румяной корочки, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. После выпекания, осторожно выньте хлеб из рукава и оставьте его остыть перед нарезкой и подачей.

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