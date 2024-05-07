Омлет остается одним из самых популярных видов завтрака. Каждое утро его готовят миллионы людей в разных странах мира, добавляя любимые ингредиенты и начинки.

Победительница «Мастер Шеф» Валерия Матрохина рассказала, как приготовить на завтрак знаменитый французский омлет «Пуляр».

"Вот вам и ответ на вопрос, куда я деваю белки после приготовления сырников", - отмечала победительница Мастер Шеф, демонстрируя на своей странице в Инстаграм невероятно пышный омлет.

рецепт омлета

Дело в том, что омлет «Пуляр» готовится да, из обычных яиц, но желтки и белки отделяются.

Белки нужно взбить миксером до густых пиков, а к желткам добавить соль и взбить вилкой.

рецепт омлета

На сковороду добавляем растительное масло, разогреваем и выливаем желтки.

Когда яйца схватятся немного, выкладываем белковую массу и накрываем крышкой.

как приготовить пышный омлет

Выложив на тарелку омлет, Валерия Матрохина разрезала его пополам и одной половинкой накрыла другую – желтками вверх, чтобы омлет был еще более пышным и аппетитным.

На стол такой омлет можно подавать с зеленью, овощами и другими ингредиентами.

рецепт омлета

Также победительница «Мастер Шеф» поделилась некоторыми советами по приготовлению омлета Пуляр.

«Включайте огонь ниже среднего, чтобы желток не подгорел. Готовьте под крышкой. Когда белок не будет прилипать к пальцам – омлет готов», – рассказала Валерия Матрохина.

Напомним, что рецептом омлета Пуляр также поделился победитель «Мастер Шеф» Вадим (Пава) Бзежинский.

рецепт омлета

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