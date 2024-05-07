Омлет на завтрак – это полезно, сытно, быстро и просто в приготовлении, но по рецепту, которым поделилась победительница «Мастер Шеф», это блюдо можно приготовить гораздо оригинальнее.

Омлет остается одним из самых популярных видов завтрака. Каждое утро его готовят миллионы людей в разных странах мира, добавляя любимые ингредиенты и начинки.

Победительница «Мастер Шеф» Валерия Матрохина рассказала, как приготовить на завтрак знаменитый французский омлет «Пуляр».

"Вот вам и ответ на вопрос, куда я деваю белки после приготовления сырников", - отмечала победительница Мастер Шеф, демонстрируя на своей странице в Инстаграм невероятно пышный омлет.

Дело в том, что омлет «Пуляр» готовится да, из обычных яиц, но желтки и белки отделяются.

Белки нужно взбить миксером до густых пиков, а к желткам добавить соль и взбить вилкой.

На сковороду добавляем растительное масло, разогреваем и выливаем желтки.

Когда яйца схватятся немного, выкладываем белковую массу и накрываем крышкой.

Выложив на тарелку омлет, Валерия Матрохина разрезала его пополам и одной половинкой накрыла другую – желтками вверх, чтобы омлет был еще более пышным и аппетитным.

На стол такой омлет можно подавать с зеленью, овощами и другими ингредиентами.

Также победительница «Мастер Шеф» поделилась некоторыми советами по приготовлению омлета Пуляр.

«Включайте огонь ниже среднего, чтобы желток не подгорел. Готовьте под крышкой. Когда белок не будет прилипать к пальцам – омлет готов», – рассказала Валерия Матрохина.

Напомним, что рецептом омлета Пуляр также поделился победитель «Мастер Шеф» Вадим (Пава) Бзежинский.

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