Омлет остается одним из самых популярных видов завтрака. Каждое утро его готовят миллионы людей в разных странах мира, добавляя любимые ингредиенты и начинки.
Победительница «Мастер Шеф» Валерия Матрохина рассказала, как приготовить на завтрак знаменитый французский омлет «Пуляр».
"Вот вам и ответ на вопрос, куда я деваю белки после приготовления сырников", - отмечала победительница Мастер Шеф, демонстрируя на своей странице в Инстаграм невероятно пышный омлет.
Дело в том, что омлет «Пуляр» готовится да, из обычных яиц, но желтки и белки отделяются.
Белки нужно взбить миксером до густых пиков, а к желткам добавить соль и взбить вилкой.
На сковороду добавляем растительное масло, разогреваем и выливаем желтки.
Когда яйца схватятся немного, выкладываем белковую массу и накрываем крышкой.
Выложив на тарелку омлет, Валерия Матрохина разрезала его пополам и одной половинкой накрыла другую – желтками вверх, чтобы омлет был еще более пышным и аппетитным.
На стол такой омлет можно подавать с зеленью, овощами и другими ингредиентами.
Также победительница «Мастер Шеф» поделилась некоторыми советами по приготовлению омлета Пуляр.
«Включайте огонь ниже среднего, чтобы желток не подгорел. Готовьте под крышкой. Когда белок не будет прилипать к пальцам – омлет готов», – рассказала Валерия Матрохина.
Напомним, что рецептом омлета Пуляр также поделился победитель «Мастер Шеф» Вадим (Пава) Бзежинский.
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