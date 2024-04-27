Шеф-кухар, ресторатор і суддя «Мастер Шеф» Ектор ХІменес-Браво поділився ще одним корисним і смачним сніданком, який можна швидко приготувати.

Цей сніданок Ектор Хіменес-Браво називає «сніданком справжнього чемпіона», пише Politeka.net.

Знадобляться філе курки або індички, твердий сир, яйця і шпинат, авокадо, а також сіль і перець за смаком.

М’ясо необхідно відварити і розібрати на волокна, твердий сир натерти на великій терці, а яйця збити у мисці.

«Важливо! Одразу підготувати всі інгредієнти», - зазначив Ектор Хіменес-Браво, демонструючи хід приготування сніданку на своїй сторінці в Інстаграм.

Як смачно приготувати омлет без молока.

Яйця суддя «Мастер Шеф» вилив на розігріту пательню. Коли вони трохи схопилися, Ектор вииклав зверху шпінат, потім додав курку і потертий твердий сир. Накрив кришкою.

«Додаємо все по черзі... Смажимо до готовності», - зазначив шеф-кухар.

Як смачно приготувати омлет без молока.

Потім Хіменес-Браво виклав готовий омлет на тарілку, зверху додав шматочки авокадо і улюблені спеції.

«Готово!», - підкреслив суддя «Мастер Шеф», демонструючи дуже апетитну і корисну смакоту на своїй тарілці.

Як смачно приготувати омлет без молока.

Слід зазначити, що яйця і авокадо дійсно є чудовим поєедннаням. І за смаком, і за користю.

Авокадо багате на здорові жири, які сприяють нормалізації рівня холестерину, покращують функціонування серця і знижують ризик серцево-судинних захворювань. Авокадо також містить багато волокон, які покращують травлення.

Авокадо додають у салати і соуси, різноманітні закуски і омлети. Авокадо навіть смачно просто намазати на хліб.

Останні новини України:

Хіменес-Браво поділився рецептом сніданку з шедевральним смаком.

Про звичайну яєшню забудете: Хіменес-Браво поділився бездоганним рецептом на сніданок.

Також нагадаємо, що особливий рецепт сніданку дав і шеф-кухар Володимир Ярославський.