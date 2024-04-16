Правильний сніданок повинен бути смачним і корисним, а ще простим і швидким у приготуванні – саме таким рецептом і поділився відомий шеф-кухар, суддя «Мастер Шеф» Володимир Ярославський.

Володимир Ярославський, розповідаючи про цей хелсі-сніданок, каже, що одним з наулюбленіших для нього є гранола.

«Її можна купити в магазині, але я обожнюю готувати її вдома за моїм особливим рецептом», - зазначив Ярославський на своїй сторінці в Інстаграм.

Інгредієнти для сніданку за рецептом Володимира Ярославського потрібні такі: 400г вівсянка плющена, 100г мед, 2 банана, 1/2 апельсина, 75г лохини сушеної, 75г журавлини сушеної, 75г лісових горіхів, 75г волоських горіхів.

Рецепт смачного і корисного сніданку.

Про хід приготування сніданку Володимир Ярославський теж детально розповів. Спочатку необхідно подрібнити ножем горіхи.

«Пожна це зробити в блендері, але обережно - нам потрібні шматочки горіха», - зазначив шеф-кухар.

Потім подрібнити банан. Подрібнені горіхи та банан змішуємо з вівсянкою так, щоб банан повністю розійшовся.

«Окремо змішую трішки соку апельсина, мед та цедру апельсина та додаю суміш до вівсянки, й добре все вимішую», - продовжує Володимир Ярославський.

Рецепт смачного і корисного сніданку.

Наступний крок- застеляємо деко пергаментом, розрівнюємо суміш та запікаємо в духовці 30-40 хвилин при температурі 160 градусів, періодично помішуючи.

«За 10 хвилин до закінчення додаю сухофрукти, можна для аромату додати оливкову або кокосову олію», - розповів також Володимир Ярославський.

Готова охолоджена гранола має бути сухою та хрусткою. Перед подачею Володимир Ярославський наливає в миску кефір, а зверху викладає гранолу.



«Це дуже смачно та корисно. Інгредієнти ви можете змінювати до свого смаку», - розповів шеф-кухар і суддя «Мастер Шеф».

Рецепт смачного і корисного сніданку.

Зазначимо, що гранола добре поєднується з йогуртом, медом, полуницею, бананами і молоком і іншими видами добавок.

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