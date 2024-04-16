Правильный завтрак должен быть вкусным и полезным, а еще простым и быстрым в приготовлении – именно таким рецептом и поделился известный шеф-повар, судья «Мастер Шеф» Владимир Ярославский.

Владимир Ярославский, рассказывая об этом хелси-завтраке, говорит, что одним из любимых для него является гранола.

«Ее можно купить в магазине, но я обожаю готовить ее дома по моему особому рецепту», - отметил Ярославский на своей странице в Инстаграм.

Ингредиенты для завтрака по рецепту Владимира Ярославского нужны следующие: 400г овсянка плющенная, 100г мед, 2 банана, 1/2 апельсина, 75г голубики сушеной, 75г клюквы сушеной, 75г лесных орехов, 75г.

Рецепт вкусного и полезного завтрака.

О ходе приготовления завтрака Владимир Ярославский тоже подробно рассказал. Сначала необходимо измельчить ножом орехи.

«Пожна это сделать в блендере, но осторожно – нам нужны кусочки ореха», – отметил шеф-повар.

Затем нарезать банан. Размельченные орехи и банан смешиваем с овсянкой так, чтобы банан полностью разошелся.

«Отдельно смешиваю немного сока апельсина, мед и цедру апельсина и добавляю смесь к овсянке, и хорошо все вымешиваю», - продолжает Владимир Ярославский.

Рецепт вкусного и полезного завтрака.

Следующий шаг - застилаем противень пергаментом, разравниваем смесь и запекаем в духовке 30-40 минут при температуре 160 градусов, периодически помешивая.

«За 10 минут до окончания добавляю сухофрукты, можно для аромата добавить оливковое или кокосовое масло», - рассказал Владимир Ярославский.

Готовая охлажденная гранола должна быть сухой и хрустящей. Перед подачей Владимир Ярославский наливает в миску кефир, а сверху выкладывает гранолу.



"Это очень вкусно и полезно. Ингредиенты вы можете менять по своему вкусу», – рассказал шеф-повар и судья «Мастер Шеф».

Рецепт вкусного и полезного завтрака.

Отметим, что гранола хорошо смакует с йогуртом, медом, клубникой, бананами и молоком и другими видами добавок.

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