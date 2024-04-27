Шеф-повар, ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво поделился еще одним полезным и вкусным завтраком, который можно быстро приготовить.

Этот завтрак Эктор Хименес-Браво называет "завтраком настоящего чемпиона", пишет Politeka.net.

Понадобятся филе курицы или индейки, твердый сыр, яйца и шпинат, авокадо, а также соль и перец по вкусу.

Мясо необходимо отварить и разобрать на волокна, сыр натереть на большой терке, а яйца взбить в миске.

«Важно! Сразу подготовить все ингредиенты», - отметил Эктор Хименес-Браво, демонстрируя ход приготовления завтрака на своей странице в Инстаграм.

Как вкусно приготовить омлет без молока.

Яйца судья «Мастер Шеф» вылил на разогретую сковороду. Когда они чуть схватились, Эктор выложил сверху шпинат, затем добавил курицу и потертый твердый сыр. Накрыл крышкой.

«Добавляем все по очереди… Жарим до готовности», - отметил шеф-повар.

Как вкусно приготовить омлет без молока.

Затем Хименес-Браво выложил готовый омлет на тарелку, сверху добавил кусочки авокадо и любимые специи.

«Готово!», - подчеркнул судья «Мастер Шеф», демонстрируя очень аппетную и полезную вкусность на своей тарелке.

Как вкусно приготовить омлет без молока.

Следует отметить, что яйца и авокадо действительно являются прекрасным сочетанием. И по вкусу, и по пользе.

Авокадо богат здоровыми жирами, которые способствуют нормализации уровня холестерина, улучшают функционирование сердца и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Авокадо также содержит много волокон, улучшающих пищеварение.

Авокадо добавляют в салаты и соусы, всевозможные закуски и омлеты. Авокадо даже вкусно просто намазать на хлеб.

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