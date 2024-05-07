Если ваш телефон или планшет на Android не включается, следуйте этим проверенным советам, чтобы вернуть устройство к работе, как часто бывает, наиболее очевидная причина обычно оказывается правильной

Если ваш Android-телефон или планшет не включается, примените следующие советы, чтобы вернуть его к жизни.

Подключите смартфон к зарядному устройству и подождите немного. Если он выключился недавно, то практически сразу включится и заработает. Если он так лежал уже некоторое время, может потребоваться несколько минут, чтобы батарея зарядилась и смартфон снова заработал.

Проверьте кабели и розетки. Если смартфон подключен к зарядке, вы подождали до 30 минут и он все еще не включается, проверьте, все ли аксессуары исправны. Может случиться так, что зарядка просто не была хорошо вставлена в розетку, возможно не работает удлинитель, зарядное устройство или сама розетка. Также причиной проблемы может служить нерабочий кабель.

Проверьте порты USB на наличие грязи и пыли. Используйте специальную щеточку с мягким ворсом или зубочистку для удаления загрязнений из портов. Не рекомендуется использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы не повредить корпус смартфона.

Если телефон не реагирует на нажатия и не включается, попробуйте выполнить прерывание цикла питания. Для старых устройств со съемным аккумулятором это просто: вынимите аккумулятор, подождите несколько секунд и вставьте его обратно.

Если ваш телефон разрядился и не включается или не заряжается, но зарядное устройство работает, обратите внимание на состояние батареи. Она может быть причиной проблемы. Большинство аккумуляторов телефонов начинают быстро терять емкость после нескольких лет использования или при повреждениях.

Убедитесь, что аккумулятор получает питание. Подключите телефон к зарядному устройству и подождите, пока не увидите значок аккумулятора на экране. Если значок появится, дайте устройству зарядиться в течение 30 минут перед попыткой включения.

Проверьте состояние экрана. Удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд, чтобы убедиться, что телефон включен. Если экран не работает, возможно, он поврежден и требует замены.

Используйте компьютер для устранения неполадок. Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB и дайте ему зарядиться в течение 15 минут. Затем отсоедините кабель от устройства, снова подсоедините его через 10 секунд и заряжайте устройство в течение следующих 30 минут. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, затем выберите "Перезагрузка" на экране.

Читайте также:

Как продлить время работы ноутбука, если нет света: полезные лайфхаки

Ноутбук внезапно выключился и больше не включается: 3 шага для решения проблемы

Что делать, если ноутбук завис: главные причины и как действовать.