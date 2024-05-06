Если вам надоели обычные котлеты и отбивные, обязательно попробуйте приготовить рулетки из куриного филе по рецепту звезды кулинарного шоу "Мастер Шеф".

В этот раз на своей странице в Instagram звезда тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Артем Горбенко показал, как приготовить вкусные и сочные куриные рулетики.

"В качестве начинки решил взять шампиньоны с клюквой. Вы можете брать свою любимую начинку", - подчеркнул участник "Мастер Шеф".

Для приготовления куриных рулетов звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

куриное филе – 3 шт.

сливочное масло – 100 г

шампиньоны - 300 г

лук - 2 маленьких

клюква – 150 г

розмарин – 3 веточки

копченая паприка – 0,5 ст.л.

соль – 1 ч.л.

сушеный чеснок – 0,5 ст.л.

Филе звезда "Мастер Шеф" промывает и зачищает от лишних пленок. Разрезаем каждое филе как книжечку, не дорезая до конца (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Накрываем мясо пленкой и хорошо отбиваем. Добавляем копченую паприку, соль и сушеный чеснок, втираем их в филе и оставляем мариноваться, пока приготовим начинку.

Нарезаем лук и обжариваем его на сливочном масле. Добавляем нарезанные шампиньоны и продолжаем жарить, добавляя соль по вкусу.

Звезда "Мастер Шеф" на пищевую пленку кладет филе, на него родномерно выкладывает жареные шампиньоны, а также ягоды клюквы, заворачивает рулетики и фиксирует их кулинарной веревкой.

Выкладываем рулетики на противень с пергаментом, на каждый рулет кладем по веточке розмарина и кусочку сливочного масла. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Периодически поливаем рулетики маслом, которое расттопилось при запекании.

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