В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить интересный и невероятно вкусный салат с селедкой.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво особенно советует этот салат к праздничному столу, ведь он значительно вкуснее и оригинальнее Оливье и селедки под шубой.

Для заправки салата "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил не использовать вредный жирный майонез, а предложил простую, вкусную и полезную замену.

Чтобы приготовить салат с сельдью, Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

картофель (хорошо вымываем, отвариваем в мундирах и охлаждаем)

огурец квашеный

сельдь

горошек консервированный

лук синий

зелень (петрушка и укроп)

растительное масло

соль и перец

Отварной картофель чистим и нарезаем кубиками. Сладкий лук, филе сельди и квашеный огурец "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво также нарезает кубиками. Мелко нарезаем зелень.

Смешиваем нарезанные ингредиенты, добавляем консервированный горошек, а в качестве заправки просто добавляем растительное масло, соль и перец по вкусу. Перемешиваем все – и отличный салат для праздничного стола готов.

Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил украинцам еще один простой и вкусный рецепт салата. Для его приготовления нам понадобятся помидоры черри, консервированная кукуруза и красные бобы, красный лук, сыр фета, кинза, салат Ромен, сок лайма, соль, перец и оливковое масло.

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