Соблюдение этих рекомендаций поможет уменьшить вероятность выгорания экрана смартфона и сохранить качество отображения на длительный срок, все эти действия довольно просты, и каждый пользователь сможет легко их выполнить.

Выгорание экранов телефона может произойти независимо от того, у вас в руках дорогой iPhone, Samsung или дешевый Xiaomi. Если ваш смартфон оснащен OLED-экраном, вы в зоне риска.

OLED - это технология органических светодиодов, которая обеспечивает высокое качество изображения. Однако, каждый пиксель на таком экране работает самостоятельно, что делает его более подверженным выгоранию.

Для предотвращения выгорания экрана следует принимать следующие меры:

Включите яркое видео: Запустите видео с быстрым изменением цветовой палитры. Это заставит пиксели работать быстрее и может оживить выгоревшие пиксели.

Уменьшите яркость: Высокая яркость экрана может привести к выгоранию. Снизьте яркость до комфортного уровня.

Включите автоблокировку: Настройте автоблокировку экрана, чтобы пиксели не работали постоянно, когда устройство не используется.

Регулярно меняйте обои и заставки: Изменяйте изображения на экране регулярно, чтобы предотвратить выгорание статических элементов.

Используйте полноэкранный режим: Программы, работающие в полноэкранном режиме, скрывают элементы интерфейса, подверженные выгоранию.

Ограничьте время работы функции Always-On Display: Если ваш смартфон поддерживает эту функцию, настройте таймер ожидания, чтобы экран автоматически выключался через некоторое время.

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