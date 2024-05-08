Иметь возможность позвонить по телефону очень важно, и не слышать или плохо слышать собеседника из-за грязи в динамике - обидная недоработка, прежде чем приступить к очистке динамиков, убедитесь, что нет других препятствий для разговора.

Пользователи, которые много времени проводят в телефонных разговорах, вероятно, замечали, что после продолжительных бесед верхняя часть смартфона в районе разговорного динамика покрывается жирными следами.

Очистить эти следы с экрана достаточно просто. Однако некоторые части могут попасть в динамик, что со временем приведет к уменьшению громкости звука. Интересно, что при столкновении с такой проблемой большинство пользователей обвинит сотового оператора, но не себя.

Если говорить о грязи в основном динамике каждого устройства, то при ношении в кармане или сумке вероятность засорения также высока. Чтобы избежать серьезных поломок, динамики следует периодически очищать. Рассмотрим, как это можно сделать самостоятельно, без обращения в сервисный центр.

Для большинства пользователей именно загрязнение разговорного динамика является наиболее критическим моментом. Даже если вы не разговариваете по телефону, но прослушиваете голосовые сообщения, работоспособность верхнего динамика важна. Иметь возможность позвонить по телефону очень важно, и не слышать или плохо слышать собеседника из-за грязи в динамике - обидная недоработка.

Прежде чем приступить к очистке динамиков, убедитесь, что нет других препятствий для разговора:

Увеличьте громкость кнопками регулировки громкости.

Проверьте, что к смартфону не подключены наушники.

Попросите собеседника проверить, что у него не включена громкая связь.

Проверьте качество приема сигнала сотовой сети.

Если ничего из перечисленного не помогло, можно приступать к очистке. Можно воспользоваться какой-нибудь видеоинструкцией с YouTube, но лучше следовать следующим шагам:

Возьмите мягкую щетку, например, детскую зубную щетку. Поставьте смартфон на боковую грань, на горизонтальную поверхность. Не нажимая на динамик, аккуратно счищайте грязь сверху вниз, периодически сдувая ее. Не используйте сжатый воздух в баллонах, это может задуть грязь глубже. Повторите несколько раз. В конце, можно использовать шпатлевку для очистки часовых механизмов и приложить несколько раз к динамику, чтобы убрать остатки грязи.

Если вы сомневаетесь, что сможете выполнить эти действия без ущерба для вашего смартфона, лучше обратиться в сервисный центр. Они проведут качественную очистку разговорного динамика.

Не рекомендуется смачивать щетку спиртовыми растворами, так как они могут повредить ваш смартфон. Если вы уверены, что подобная жидкость не повредит ваше устройство, можно использовать ее.

Некоторые производители включают в свои смартфоны специальный режим для очистки динамиков. Например, устройства Xiaomi, Redmi и Poco имеют такую опцию. Этот режим в течение 30 секунд воспроизводит на максимальной громкости звуковой сигнал, который выталкивает мусор наружу. После этого остается только собрать мусор с поверхности экрана.

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