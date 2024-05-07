Иногда возникает вопрос: что делать, если не хватает этой памяти; иногда придется ограничивать использование приложений или даже покупать новый телефон, но существует решение, которое можно применить самостоятельно.

Самыми уязвимыми считаются бюджетные смартфоны: самые дешевые модели могут иметь всего 2 Гб оперативной памяти. Это может показаться недостаточным для нормальной работы системы. Поэтому такие устройства обычно получают облегченную версию Android Go, которая требует меньше ресурсов.

Кроме того, смартфоны с небольшим объемом оперативной памяти могут работать на старой версии Android, что также относится к планшетам. К сожалению, вероятность получить обновления Android для таких устройств невелика, и они могут просто перестать работать.

Итак, 4 Гб оперативной памяти — это уже необходимый минимум для выбора смартфона. Если вы планируете использовать его только для социальных сетей и других повседневных задач, вероятно, он справится с ними. Даже играть в Genshin Impact на таком телефоне возможно, но многое зависит также от процессора. Лучше всего, когда в смартфоне установлено от 6 Гб оперативной памяти и выше — это обеспечит вас отсутствием проблем с памятью. Как выбрать подходящее количество оперативной памяти, читайте в нашей статье.

Как понять, что не хватает оперативной памяти Если открытые приложения начали закрываться, и приходится их перезапускать, это явный признак нехватки оперативной памяти. Android старается сохранять открытые приложения в памяти как можно дольше, чтобы они запускались быстрее — это также относится к телевизорам на Android TV! В системе может быть открыто много приложений, и сама операционная система остается запущенной даже после выключения телевизора, чтобы при включении не пришлось долго ждать.

Когда мой телевизор начинает тормозить, я иногда хочу нажать на кнопку оптимизации, но знаю, что это не стоит делать. То же самое относится к смартфонам: не используйте оптимизаторы (приложения типа Task Killer). Они негативно влияют на систему и закрывают важные фоновые процессы, из-за чего смартфон начинает работать еще хуже.

Этот вид оптимизации не только замедляет работу смартфона, но и заставляет его тратить больше энергии на перезапуск процессов и восстановление нормальной работы. Лучше всего закрывать приложения или процессы вручную, а не полагаться на такие приложения.

Как освободить оперативную память на телефоне Даже если в вашем смартфоне всего 2 Гб оперативной памяти, это не повод отчаиваться. Всегда можно ускорить работу устройства собственными силами. Вот что нужно сделать:

Не используйте живые обои и уменьшите количество рабочих столов. Отключите неиспользуемые виджеты. Отключите приложения из системы в Настройках: это предотвратит их автозапуск после перезагрузки. Устанавливайте обновления только для улучшения системы безопасности. Удалите предустановленные приложения, которые занимают много места в памяти и могут работать в фоновом режиме. Замените тяжелые приложения на более легкие. После запуска Android Go в Google представили облегченные приложения в качестве альтернативы. Эти приложения могут быть установлены даже на устройства с обычной версией Android. Они почти не отличаются от оригинальных, но работают намного быстрее.

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