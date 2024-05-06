Как приготовить вкусный завтрак из яиц за считанные минуты – записывайте рецепт и наслаждайтесь нежным вкусом, в котором еще и много витаминов.

Ведь речь идет о легендарной шакшуке.

«Это один из самых любимых моих завтраков», – говорит фудблогер Светлана, которая и поделилась своим рецептом этого популярного блюда.

Ингредиенты требуются следующие: 5 яиц, 2 томата (средних), 2 зубчика чеснока, 1/2 шт. луковицы, 1/2 шт. болгарского перца, смесь специй, 3 ст. л. оливкового масла, 100 г творога фета, 3 веточки петрушки, 1 ч. ложка томатной пасты, 1/2 ч. ложки сладкой паприки, соль по вкусу.

Как приготовить шакшуку на завтрак.

Шаг первый – в глубокой сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте до мягкости. Затем добавьте порезанный кубиками болгарский перец и измельченный чеснок – готовьте, помешивая несколько минут.

Затем, говорит Светлана, добавьте на сковороду нарезанные помидоры, томатную пасту, смесь специй и готовьте под крышкой около 12 минут, пока овощи не станут мягкими.

Как приготовить шакшук на завтрак.

Следующий шаг – сделайте небольшие углубления в овощной смеси с помощью ложки и осторожно вбейте туда яйца. Посолите, накройте сковороду крышкой и готовьте еще 3-5 минут – все зависит от ваших желаний относительно консистенции яиц.

«Посыпьте шакшуку петрушкой и сыром фета. Подавайте с жареными гренками», - посоветовала фудблогер напоследок.

Как приготовить шакшуку на завтрак.

Отметим, что страной, где впервые приготовили шакшуку, считается Тунис, а название блюда переводится, как «смесь».

Ранее рецептом шакшуки также поделился ресторатор и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко.

Шакшуку на завтрак любит модель и певица Даша Астафьева.

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