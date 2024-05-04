Дыня - растение, предпочитающее солнечные, теплые места, защищенные от холодных ветров, для успешного выращивания важно выбрать участок с хорошо проницаемой, рыхлой почвой, нейтральной кислотностью и достаточным содержанием органических веществ.

Дыня известна своим обильным цветением — на одном растении может сформироваться до 200 мужских и до 25 женских цветков, хотя плодоношение происходит только на 3–5 из них. Интересно, что семена дыни, если правильно высушены, остаются всхожими в течение 6–8 лет.

По продолжительности вегетационного периода сорта и гибриды дыни делят на:

ультраранние (до 60 суток),

ранние (61–70),

среднеранние (71–80),

среднеспелые (81–90),

среднепоздние (91–100),

позднеспелые (более 100 суток).

Однако на хороший урожай можно рассчитывать только при раннем посеве дыни. В отличие от арбуза, дыня лучше переносит кратковременное понижение температуры, но при этом содержит значительно меньше сахаров в плодах. Температура почвы ниже плюс 15°C может нанести дыне серьезный ущерб, поскольку корневая система становится уязвимой к патогенным микроорганизмам.

Однако для дыни ключевое значение имеет тепло в период созревания плодов, при этом наиболее комфортной температурой считается плюс 25–30°C. Высокие температуры (более плюс 40°C) могут стерилизовать пыльцу цветков дыни, что негативно сказывается на урожае.

Дыню можно выращивать на почти всех типах легких почв. Непригодными для неё являются тяжелые, кислые и переувлажненные почвы. Но наилучшие результаты обычно достигаются на черноземах, каштановых и серых почвах.

Как и арбузы, дыни не переносят свежий навоз, поэтому лучше использовать перегной. В начале роста дыни требуется достаточное количество азота, но позже ей нужно больше фосфора, а затем калия (в отсутствие которого усвоение других питательных веществ замедляется).

Для посева используйте крупные семена, предпочтительно двух-трехлетней выдержки, так как из свежих семян могут развиться растения с мужскими соцветиями и малым количеством женских. Чтобы обеспечить дружное всходение, обработайте семена микроэлементами: поместите их в раствор борной кислоты (0,05%-ный) и сернокислого цинка (0,05%-ный) на 12 часов, затем высушите.

Семена дыни можно сеять с конца апреля до середины июня, ориентируясь на температуру почвы (16°C). Сеять семена следует на глубину 3-5 см, расходуя 10 семян на погонный метр. Обеспечьте растения умеренным поливом, особенно в период созревания плодов, и защитите их от возможных заморозков.

После посева проведите рыхление почвы и убедитесь, что всходы появились через неделю. Когда на растениях появятся 5 листочков, проведите окучивание, аккуратно рыхля почву вокруг растений.

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