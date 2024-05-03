Это блюдо, рецептом которого поделился ресторатор, шеф-повар и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко, можно быстро и просто приготовить на завтрак вместо сырников и запеканки.

Многие украинцы обожают на завтрак блюда из кисломолочного сыра – сырники, запеканки, или просто со сметаной, медом или фруктами.

Известный ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко решил поделиться еще одним рецептом на завтрак из килосмолочного сыра, плюс которого является то, что жарить ничего не придется.

«А значит, что стресса у вас из-за того, что может что-нибудь пригореть, не будет. Итак, дамы и господа, встречайте: творожные клюски. Оно даже звучит как воспоминание: будто бабушка приготовила для своих милых внуков», - отмечал Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм.

Что приготовить на завтрак вместо сырников.

В рецепте, говорит Евгений Клопотенко, есть два особых момента. Во-первых, победитель «Мастер Шеф» добавил гречневую муку. В-третьих, поливаются творожные клюски смесью топленого масла и меда.

«Поэтому учтите это и соблюдайте, плиз», – посоветовал Клопотенко.

Итак, ход приготовления такого завтрака вместо сырников и запеканки следующий: в 360г сыра по одному необходимо вбить и вымесить яйца – три штуки.

Что приготовить на завтрак вместо сырников.

Добавить в смесь щепотку соли, сахар по вкусу и по 50г гречневой и пшеничной муки.

Делаете тесто, скручиваете колбаской и разрезаете на кусочки.

Клюски бросаются в подсоленную кипящую воду. Необходимо дождаться, пока они всплывут и проварить еще две минуты.

Что приготовить на завтрак вместо сырников.

Следующий шаг – растапливаете сливочное масло (25г), смешиваете с медом (2 ст.л.) и поливаете готовые творожные клюски.

«Можно еще бросить сверху немного клюквы, чтобы оно кислым лопалось во рту», ​​– поделился еще одним советом Евгений Клопотенко.

Этот рецепт завтрака понравился многим подписчикам на страницу Евгения Клопотенко.

«Это непровзойденно! Вкусно! Просто! Легко! Знакомо! Но так изысканно!!»,

«Спасибо за рецепт украинского блюда "творожные клюски". Приготовив и попробовав по вашему рецепту, мне понравился вкус, аромат, и еще то, что их съев немного ощущение сытости появляется быстро»,

«Это было божественно! После варки я добавила клюски прямо на сковородку с топленым маслом и медом, они там карамельной корочкой покрылись».

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