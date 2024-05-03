Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская подкинула рецепт замечательного блюда для обеда или ужина – запеченной курицы и картошки.

Победительница одного из сезонов и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом простого и вкусного маринада для курицы.

Звезда "Мастер Шеф" Глинская решила приготовить куриные голени в маринаде на основе йогурта и подать их вместе с картофелем по-селянски и соусом.

Для маринада на 1 кг куриных голеней (8 шт.) звезда "Мастер Шеф" Глинская использует:

250 г густого белого йогурта 3%

1 ч. л. паприки

соль – по вкусу

по желанию можно добавить сухой перец чили

Куриные голени предварительно промываем, а затем просушиваем бумажными полотенцами. Просто смешиваем все ингредиенты маринада и погружаем в него курицу. Миску с голенями "Мастер Шеф" Елизавета Глинская накрывает пленкой и оставляет мариноваться в холодильнике примерно 10-12 часов.

Чтобы приготовить картофель по-селянски берем на 1 кг картофеля: 1 ч. л. паприки, 1 ч.л. сухого чеснока, 0,5 ч.л. куркумы, 2,5 ст.л. растительного масла и соль по вкусу.

Картофель нужно хорошо вымыть, разрезать на четверти и отварить в подсоленной воде до закипания, а затем еще примерно 5 минут. Затем сливаем воду, а картофель перекладываем в миску. Добавляем смесь растительного масла и специй и хорошо перемешиваем.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает куриные голени и картофель на противень с пергаментом и выпекает при 185 градусах в течение 25-30 минут.

Для соуса "Мастер Шеф" Елизавета Глинская просто смешивает белый йогурт с солью, мелко нарезанным укропом и выжатым чесноком.

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