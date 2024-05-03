По результатам 2023 года годовой доход более 1 млн гривен задекларировали 10 700 человек – это на 1200 человек больше, чем в прошлом году.

Завершилась кампания декларирования доходов граждан за 2023 год в Украине. Глава парламентского комитета по налогам и финансам, Даниил Гетманцев, сообщил, что к 1 мая было подано более 172 000 налоговых деклараций. В этих декларациях был отмечен годовой доход в сумме 218,5 млрд гривен. Украинцы активно комментируют эту новость.

Налоговые обязательства к уплате в бюджет составляют 4,8 млрд гривен НДФЛ, что на 2,1 млрд гривен больше, чем в предыдущем году, и 0,9 млрд гривен военного сбора, что на 0,4 млрд гривен больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По результатам 2023 года годовой доход более 1 млн. гривен задекларировали 10 700 человек. Это на 1200 человек больше, чем в прошлом году. Эти граждане должны уплатить НДФЛ и военный сбор на сумму более 1 млрд. гривен.

Значительная часть украинцев воспользовалась сервисом Государственной налоговой службы по предзаполнению декларации, добавил Гетманцев. Более 120 000 граждан воспользовались этим сервисом.

В комментариях украинцы уверены, что миллионерами во время войны стали коррупционеры и творящие незаконные схемы нажима. Также комментаторы советовали прийти с проверками к каждому новому миллионеру.

"Может в полицию надо обратиться а не хвастаться", "Это наверное тех мародеров, которые воруют во время войны", "Ну и ясно, только бедные на фронт, а те сволочи дальше будут воровать и обзывать тебя уклоняющимся", "Богатый стал богаче , бедный стал беднее (война)".

В то время нашлись и те, кто защищал новых миллионеров в Украине:

"Это те, кто не скулит, а возобновляет работу после 22-го и продолжает работать", "1 млн доход не означает 1 млн прибыль. Не манипулируйте цифрами", "Если ФЛП показал доход 1 млн, это не значит, что он заработал миллион , это означает, что он продал товара на миллион, а заработать с этого товара может только 1000 грн. или вообще быть в минусе, потому что расходы могут превышать доходы".

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