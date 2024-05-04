Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусную паску с начинкой, что подойдет для близких и порадует нежным вкусом.

На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусную паску в обновленном варианте, благодаря начинке и методу подготовки.

Опара:

200 мл молока

1 столовая ложка сахара

7 г сухих дрожжей (или 21 г свежих)

1 столовая ложка муки

Для теста:

1 яйцо + 2 желтка

100 г сахара

щепотка соли

80 г сливочного масла

ванильный ароматизатор

450-500 г муки

Для начинки:

100 г изюма

60 г сливочного масла

Приготовление:

Опара: Смешайте молоко, сахар, дрожжи и часть муки. Накройте пленкой и оставьте настаиваться, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Тесто: В большую миску положите яйцо, желтки, сахар, соль, сливочное масло и ванильный ароматизатор. Добавьте опару и муку. Замесите мягкое тесто. Накройте пленкой и оставьте подойти.

Начинка: Замочите изюм в кипятке. После отцеживания добавьте сливочное масло.

Формирование: "Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, разделите тесто на несколько частей. Раскатайте каждую в прямоугольник, смажьте маслом и посыпьте изюмом. Сверните в рулет, затем сверните вдоль и разрежьте пополам. Сложите половинки одну на другую и уложите в форму.

Подъем: Дайте подняться в форме в теплом месте на 40 минут.

Выпекание: Выпекайте в предварительно разогретой духовке до 180°C в течение 35 минут, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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