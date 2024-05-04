На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусную паску в обновленном варианте, благодаря начинке и методу подготовки.
Опара:
- 200 мл молока
- 1 столовая ложка сахара
- 7 г сухих дрожжей (или 21 г свежих)
- 1 столовая ложка муки
Для теста:
- 1 яйцо + 2 желтка
- 100 г сахара
- щепотка соли
- 80 г сливочного масла
- ванильный ароматизатор
- 450-500 г муки
Для начинки:
- 100 г изюма
- 60 г сливочного масла
Приготовление:
Опара: Смешайте молоко, сахар, дрожжи и часть муки. Накройте пленкой и оставьте настаиваться, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Тесто: В большую миску положите яйцо, желтки, сахар, соль, сливочное масло и ванильный ароматизатор. Добавьте опару и муку. Замесите мягкое тесто. Накройте пленкой и оставьте подойти.
Начинка: Замочите изюм в кипятке. После отцеживания добавьте сливочное масло.
Формирование: "Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, разделите тесто на несколько частей. Раскатайте каждую в прямоугольник, смажьте маслом и посыпьте изюмом. Сверните в рулет, затем сверните вдоль и разрежьте пополам. Сложите половинки одну на другую и уложите в форму.
Подъем: Дайте подняться в форме в теплом месте на 40 минут.
Выпекание: Выпекайте в предварительно разогретой духовке до 180°C в течение 35 минут, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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