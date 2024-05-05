Известный шеф-повар, ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво создал свой собственный рецепт окрошки, который не похож на все остальные.

Расказывая об окрошке, Эктор Хименес-Браво признался, что с этим блюдом у него отношения не сложились.

"Но освежающие супы - это отдельная любовь, поэтому я создал свой рецепт окрошки", - рассказал Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм.

И для приготовления окрошки по рецепту судьи «Мастер Шеф» нужны такие ингредиенты: Нут консервированный – 50 грамм, Укроп – 10 грамм, Петрушка – 15 грамм, Базилик – 10 грамм, Мята – 10 грамм, Лук зеленый – 15 грамм, Зира - 5 грамм, Соль и перец, Айран - 200 мл.

Также, если хочется добавить мясо, Эктор Хименес-Браво советует остановить свой выбор на отварной курице.

"Каждый из этих ингридиентов – мой любимый, а в сочетании получается что-то невероятное", - отметил Хименес-Браво, показывая ход приготовления окрошки по его собственному рецепту.

Огурец Хименес-Браво порезал на тоненькие полоски, зиру потолк в ступке, а укроп измельчил.

Также Эктор Хименес-Браво порезал листочки мяты. Петрушку, зеленый лук и базилик Эктор тоже порезал.

Огурцы, зелень и нут Эктор Хименес-Браво выложил в глубокую тарелку и посыпал зрением, добавил соль и перец. Все ингредиенты судья «Мастер Шеф» перемешал, выложил на тарелку и залил сверху айраном.

Этот рецепт окрошки вдохновил поклонников Эктора на рассказы о своих любимых способах приготовления этого холодного супа:

«Люблю окрошку с колбасой и сметаной с водой»,

«Я люблю окрошку, но на легком курином бульоне и с вареной грудкой. Или окрошку с рыбой...то совсем слов не хватает!»,

«Мы делаем на сметане. И обожаем именно юшку.... Она такая вкусная....»,

«Я из Донецка, окрошка – это блюдо из моих краев, но мне нравится более "кавказская" – айран или тан, огурец, зеленый лук и много разной зелени».

Последние новости Украины:

Вкуснятина с цветной капустой: Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал легкий рецепт.

Ароматный шашлык, который можно приготовить на дому: рецепт на любой стол.

Как небанально приготовить картошку: победительница "Мастер Шеф" дала интересный рецепт.



