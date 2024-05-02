Министерство экономики Украины вместе с Mastercard официально подписали меморандум о сотрудничестве в контексте инициативы "Сделано в Украине".

В рамках новой государственной инициативы "Покупай украинское", предусматривающей предоставление кэшбека за покупку отечественных товаров и услуг, пользователям придется связывать одну из своих банковских карт с приложением "Действие". Это позволит государству мониторить транзакции по этой карте.

Ярослав Железняк, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансовым, налоговым и таможенным вопросам, раскрыл важный нюанс госпрограммы.

Он подчеркнул, что для участия в программе необходимо дать согласие на доступ к деталям транзакций по выбранной карте.

Это позволяет налоговой службе пересматривать все транзакции без нарушения банковской тайны. Он также добавил, что украинские банки по запросу налоговой службы уже могут предоставлять информацию о счетах и ​​переводах клиентов, но в автоматическом режиме передаются только данные об открытии и закрытии счетов.

Замминистра экономики Надежда Бигун тем временем сравнила программу "Покупай украинское" с "ководной тысячей", когда украинцы получали выплаты за вакцинацию. По ее словам, кэшбек будет возможен только на покупки, входящие в определенный список товаров и услуг.

Министерство экономики Украины вместе с Mastercard официально подписали меморандум о сотрудничестве в контексте инициативы "Сделано в Украине".

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