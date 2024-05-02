Идеальный завтрак должен быть быстрым и простым в приготовлении, вкусным, полезным и питательным – именно таким рецептом поделился ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво.

А самое интересное, что в рецепте приготовления этого блюда на завтрак есть только один обязательный ингредиент, пишет Politeka.net.

И этот ингредиент – яйца.

«И да, их нужно пожарить», - рассказал Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм, показыывая ход приготовления быстрого и простого блюда на завтрак.

Судья вбил в глубокую тарелку три яйца, добавил соль и вылил их на горячую сковороду.

«А дальше отдайтесь творческому порыву и добавляйте, что хотите», - поделился главным секретом своего завтрака судья «Мастер Шеф».

Рецепт идеального завтрака.

В свой омлет Хименес-Браво добавил кусочки вареной курицы и потертый твердый сыр, а также черный перец.

Рецепт идеального завтрака.

Через несколько минут ресторатор накрыл половинку омлета с начинкой другой половиной, а потом еще раз сложил пополам.

«Заверните яйцо и обжарьте немного с двух сторон… Ваш идеальный завтрак готов!», - пояснил Эктор Хименес-Браво.

Рецепт идеального завтрака.

Подчеркнем, что яйца – источник белка, который даст фору любому блюду из мяса. Они быстрее и легче усваиваются в организме, заряжают энергией и хорошим настроением.

Яичные желтки особенно богаты белком, железом и цинком, которые важны для иммунной функции, восстановления тканей и роста.

А яичные белки содержат белок и менее калорийны, чем желтки. Обладают многими необходимыми витаминами группы В, такими как витамины В2, В3 и В5.

Яйца содержат фолиевую кислоту, снижающую риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Омлет на завтрак, а также другие блюда из яиц – это и вкусно, и полезно.

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