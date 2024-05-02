Если не хотите красить яйца на Пасху искусственными красителями или луковой шелухой, то стоит попробовать этот рецепт крашенок от звезды "Мастер Шеф".

Участница двенадцатого сезона кулинкарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк на своей странице в Instagram показала, как сделать сине-голубые крашенки.

Достичь такого красивого цвета можно без искусственных красителей – с помощью красноголовой капусты. Готовятся голубые галунки (крашенки) очень просто, а насыщенность цвета можно регулировать.

Чтобы приготовить крашенки небесного цвета, звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк взяла следующие ингредиенты:

яйца – 5-6 шт

капуста синяя – 1 шт.

уксус – 2 ст. л.

соль – 2 ст. л.

Капусту звезда "Мастер Шеф" мелко нарезает. Часть нарезанной капусты выкладываем на дно кастрюли, в которой собираемся варить яйца.

На подушку из капусты выкладываем белые яйца, немного утрамбовываем их, а сверху выкладываем оставшуюся нарезанную капусту. Добавляем уксус, соль, заливаем водой, ставим на огонь, доводим до кипения и варим еще в течение 10 минут.

Отваренные яйца звезда "Мастер Шеф" не достает, а так и оставляет в кастрюле на 6 часов, чтобы они хорошо покрасились. Готовые крашенки будут иметь насыщенный синий цвет. Аккуратно промываем яйца под водой и оставляем, чтобы они полностью высохли.

"Насыщенность цвета вы можете выбирать сами, если хотите, чтобы галунки были нежно голубые, тогда больше их промойте (как на видео)", – пояснила "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

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