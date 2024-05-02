Участница двенадцатого сезона кулинкарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк на своей странице в Instagram показала, как сделать сине-голубые крашенки.

Достичь такого красивого цвета можно без искусственных красителей – с помощью красноголовой капусты. Готовятся голубые галунки (крашенки) очень просто, а насыщенность цвета можно регулировать.

Чтобы приготовить крашенки небесного цвета, звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк взяла следующие ингредиенты:

  • яйца – 5-6 шт
  • капуста синяя – 1 шт.
  • уксус – 2 ст. л.
  • соль – 2 ст. л.

крашенки

Капусту звезда "Мастер Шеф" мелко нарезает. Часть нарезанной капусты выкладываем на дно кастрюли, в которой собираемся варить яйца.

На подушку из капусты выкладываем белые яйца, немного утрамбовываем их, а сверху выкладываем оставшуюся нарезанную капусту. Добавляем уксус, соль, заливаем водой, ставим на огонь, доводим до кипения и варим еще в течение 10 минут.

Отваренные яйца звезда "Мастер Шеф" не достает, а так и оставляет в кастрюле на 6 часов, чтобы они хорошо покрасились. Готовые крашенки будут иметь насыщенный синий цвет. Аккуратно промываем яйца под водой и оставляем, чтобы они полностью высохли.

"Насыщенность цвета вы можете выбирать сами, если хотите, чтобы галунки были нежно голубые, тогда больше их промойте (как на видео)", – пояснила "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

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