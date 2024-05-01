В 2023 году в Украине наблюдалось значительное увеличение количества незаконных транзакций с помощью платежных карт, что повлекло убытки. О самых популярных мошеннических схемах в деталях рассказали в Нацбанке Украины.

По данным Национального банка Украины, количество таких операций выросло на 73% по сравнению с предыдущим годом и достигло 272 тысяч. В результате убытки для поставщиков платежных услуг, торговцев и потребителей составили почти 833 миллиона гривен.

Среди наиболее распространенных мошенничества, которые привели к потерям среди потребителей в прошлом году, были: нехватка товаров после их оплаты онлайн, мошеннические звонки от имени банков, фишинговые атаки, а также обманные просьбы о помощи в социальных сетях.

Мошенники работают очень оперативно, постоянно появляются новые технологические схемы. Поэтому все наши системы должны работать превентивно, по предупреждению мошенничества, также нужно усилить сотрудничество с правоохранительными органами по обмену информацией для содействия расследованию таких преступлений.

Ольга Лобайчук также советует украинцам соблюдать правила, определенные в Положении об аутентификации и использовании усиленной аутентификации, для уменьшения риска попадания в мошеннические схемы.

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