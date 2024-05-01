На современных смартфонах возможность совершать звонки - лишь одна из их функций, которая не всегда является самой важной, поэтому, если смартфон не подключается к Wi-Fi - это может быть настоящей проблемой.

Все смартфоны на платформах Android (Samsung, Lenovo, Huawei, Xiaomi, Sony, Asus, Meizu и другие) и iOS (Apple iPhone) требуют подключения к интернету, хотя бы для выполнения базовых задач, таких как настройка, обновление программного обеспечения и синхронизация данных.

Сейчас доступ к интернету обеспечен практически везде. Почти в каждом доме есть Wi-Fi роутер, общественные места предоставляют открытые сети Wi-Fi, а также есть множество платных и бесплатных точек доступа Wi-Fi. Даже в общественном транспорте и на транспорте долгого следования обычно есть Wi-Fi. Таким образом, даже без мобильного интернета можно оставаться всегда на связи.

Часто возникает проблема, когда смартфон не хочет подключаться к Wi-Fi сети. Такие ситуации могут возникать не только с открытыми, общественными сетями (где проблема может быть на стороне самой сети), но и с домашним Wi-Fi.

Обычно проблемы с подключением к Wi-Fi возникают с конкретной сетью, или смартфон работает с роутером, затем отключается и больше не подключается. Или после замены роутера, изменения настроек, установки программ и т. д.

Решение проблем с Wi-Fi на телефонах Android зависит от конкретной ситуации. Если у вас возникла проблема с подключением к домашней сети Wi-Fi или к общественной, попробуйте следующие рекомендации:

Попробуйте отключить и снова включить Wi-Fi на вашем смартфоне, либо перезагрузите устройство.

Если у вас есть доступ к роутеру, попробуйте перезагрузить его, отключив питание на несколько минут, а затем снова включив.

Проверьте, работает ли интернет на других устройствах подключенных к той же сети.

Если вы пытаетесь подключиться к общественной Wi-Fi сети, возможно, проблема связана с самой сетью (например, слишком большая загруженность). Попробуйте подключиться к другой сети или попробуйте подключиться позже.

Попробуйте вспомнить, что было сделано перед возникновением проблемы. Возможно, вы меняли настройки роутера или смартфона, устанавливали новые приложения и т. д. Эта информация может помочь вам быстро найти и устранить причину проблемы.

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