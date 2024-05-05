Без наших телефонов большинство из нас были бы потеряны в прямом и переносном смысле, эти устройства невероятно важны для многих аспектов нашей жизни.

Поэтому, чтобы наши телефоны работали оптимально, нам необходимо убедиться, что мы даем им правильные возможности для обслуживания системы и обновления их внутренней работы.

На многих телефонах это обновление происходит во время цикла перезагрузки или при полном выключении и перезапуске.

Как часто нужно перегружать телефон?

Большинство телефонов по большей части предназначены для того, чтобы оставаться включенными постоянно.

Однако это не означает, что перезапуски телефонов не потребуются, и в некоторых ситуациях перезапуск может иметь решающее значение для бесперебойной работы и надежной производительности телефона.

Одна из таких ситуаций, когда нужно перегружать телефон — если были установлены обновления ОС или ядра, если они были загружены ранее. Для полной установки загруженных компонентов потребуется перезагрузка телефона.

Другой потенциальный сценарий, когда перезагрузка телефона может оказаться полезной, — это если ваш телефон начинает работать «глючно», «странно» или просто работает медленно.

Более редкие ситуации, когда вам может потребоваться перезагрузка телефона, — это если ваш телефон нагревается намного сильнее, чем обычно.

Хотя, если это начинает происходить все чаще и чаще, возможно, у вас возникла проблема с более глубокой причиной, которую нельзя решить путем перезагрузки телефона.

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