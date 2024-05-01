Сегодня одной из распространенных проблем, с которой сталкиваются владельцы мобильных устройств, является недостаточное качество звука или его полное отсутствие, что может быть признаком неисправности динамиков.

Плохой или слишком тихий звук во время разговора может возникнуть по нескольким причинам. Но решение этих проблем есть, стоит только правильно ими воспользоваться.

Существует множество причин, но мы расскажем о восьми самых распространенных.

Недостаточный уровень громкости

Для начала нужно убедиться, что громкость телефона выставлена ​​на максимум. Сделать это можно заранее в настройках телефона или во время разговора. При удалении телефона от уха экран снова загорится. Нажмите кнопку увеличения громкости несколько раз и убедитесь, что шкала громкости, которая появится на экране, заполнена.

Плохой сигнал сотовой связи

Редкие проблемы с громкостью голоса собеседника могут возникнуть из-за плохой связи. Ее причиной обычно становится плохая погода, пребывание вне зоны покрытия, слишком густонаселенный район или проблемы на стороне оператора. Виной может быть и обычный сбой телефона.

Чтобы попытаться его исправить, необходимо:

Включить режим полета телефона на несколько секунд.

Выключить его и попытаться выполнить вызов снова.

Эти шаги позволяют быстро и полностью перезагрузить все модули связи. Однако если собеседника плохо слышно всегда и в разных местах, то искать причину нужно дальше.

Динамики могут забиваться пылью и мелкими частицами грязи, из-за которых громкость уменьшается. Слуховой динамик находится в верхней части телефона и должен располагаться напротив уха во время вызова. Периодически (приблизительно один раз в 1-2 месяца) его необходимо прочищать, а сделать это можно и в домашних условиях. К примеру, чистку легко выполнить с помощью зубной щетки или смоченной в спирте салфеткой. Также можно найти специализированные программы, которые удаляют пыль из динамика с помощью звука.

Поломка динамика

Если после чистки в динамике по-прежнему слишком тихий звук, то причина чаще всего в поломке, например, сломался шлейф динамика, звуковая микросхема или порвался утечка магнитной катушки. Обычно повреждения возникают в результате падений, ударов телефона о твердую поверхность или попадания внутрь корпуса воды. Определить поломку самостоятельно сложно. Для этого рекомендуем отнести смартфон на диагностику в сервисный центр.

Сбой в работе телефона

Плохое качество связи во время разговора может возникнуть из-за сбоя телефона. Исправить его можно двумя способами:

Перезагрузить телефон — если временный сбой, проблема должна исчезнуть.

Обновление программного обеспечения в настройках телефона – иногда отсутствие новых обновлений программного обеспечения влияет на его работу, в том числе и на качество связи.

В крайних случаях, если других способов не осталось, решить такую проблему может сбросить телефон до заводских настроек.

Мешает пленка или аксессуар

Важно также убедиться, что слуховой динамик ничего не ограждает. Для этого во время звонка следует снять защитный чехол, а также проверить, что защитная пленка не съехала в сторону динамика. Если телефон новый и только недавно купленный, нужно посмотреть, не забыл ли владелец снять заводскую пленку, загораживающую динамик

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