На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил быстрый рецепт сладкого печенья с шоколадом.
Ингредиенты:
- 150 г сливочного масла
- 150 г коричневого сахара
- 2 ч. л. молотого фундука
- 2 яйца
- 300 г муки
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
- 300-350 г шоколада
- Щепотка соли
Приготовление:
В большой миске смешайте сливочное масло, коричневый сахар, молотый фундук и яйца, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Постепенно добавляйте муку, разрыхлитель и щепотку соли, продолжая перемешивать, пока не получится однородное тесто.
Из теста сформируйте колбаску, заверните в пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, предварительно измельчите шоколад на маленькие кусочки.
Разогрейте духовку до 170 градусов.
Нарежьте колбаску теста на кусочки и выложите на противень, покрытый пергаментной бумагой.
Выпекайте печенье в разогретой духовке в течение 20 минут, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Последние новости Украины:
Очень оригинально и вкусно: рецепт салата от судьи "Мастер Шеф" Хименеса-Браво.
Хименес-Браво дал оригинальный рецепт омлета.
Такую овсянку вы полюбите: Эктор Хименес-Браво поделился вкусным рецептом.