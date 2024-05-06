На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил быстрый рецепт сладкого печенья с шоколадом.

Эктор Хименес-Браво

Ингредиенты:

  • 150 г сливочного масла
  • 150 г коричневого сахара
  • 2 ч. л. молотого фундука
  • 2 яйца
  • 300 г муки
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя
  • 300-350 г шоколада
  • Щепотка соли

Приготовление:

В большой миске смешайте сливочное масло, коричневый сахар, молотый фундук и яйца, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Постепенно добавляйте муку, разрыхлитель и щепотку соли, продолжая перемешивать, пока не получится однородное тесто.

Из теста сформируйте колбаску, заверните в пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, предварительно измельчите шоколад на маленькие кусочки.

Разогрейте духовку до 170 градусов.

Нарежьте колбаску теста на кусочки и выложите на противень, покрытый пергаментной бумагой.

Выпекайте печенье в разогретой духовке в течение 20 минут, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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