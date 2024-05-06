Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как просто и быстро сделать вкусное печенье с шоколадом в американском стиле и при этом не слишком долго находить на кухне.

На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил быстрый рецепт сладкого печенья с шоколадом.

Ингредиенты:

150 г сливочного масла

150 г коричневого сахара

2 ч. л. молотого фундука

2 яйца

300 г муки

0,5 ч. л. разрыхлителя

300-350 г шоколада

Щепотка соли

Приготовление:

В большой миске смешайте сливочное масло, коричневый сахар, молотый фундук и яйца, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Постепенно добавляйте муку, разрыхлитель и щепотку соли, продолжая перемешивать, пока не получится однородное тесто.

Из теста сформируйте колбаску, заверните в пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, предварительно измельчите шоколад на маленькие кусочки.

Разогрейте духовку до 170 градусов.

Нарежьте колбаску теста на кусочки и выложите на противень, покрытый пергаментной бумагой.

Выпекайте печенье в разогретой духовке в течение 20 минут, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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