Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать мясные булочки, которые хорошо подходят для перекуса всей семьи, причем готовить их очень просто на сковороде.

На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил приготовит перекус, который может быть не самым полезным, но однозначно сытным и вкусным.

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки

5 г сахара

140 г теплой воды

7 г дрожжей

2 г соли

10 г масла

Для начинки:

200 г свиного фарша

15 г зеленого лука

Соль, перец

3 г паприки

Чеснок сушеный

10 г соуса унаги

3 г кунжутного масла

30 мл воды

Инструкции:

Приготовление теста:

В теплую воду добавьте сахар и дрожжи, оставьте на 5 минут, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавьте соль, растительное масло, муку, замесите тесто и оставьте в теплом месте на 30-40 минут.

Приготовление начинки:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, к фаршу добавьте специи, масло, воду, унаги и замесите.

Формирование булочек:

Из теста раскатайте "шайбы" диаметром 5-7 см.

Положите в середину каждой шайбы 1 чайную ложку начинки и залепите, чтобы получить булочку.

Жарка на сковороде:

На сковороду выложите булочки, влейте воду и готовьте, периодически переворачивая, чтобы равномерно прожарить. Готовьте 7-10 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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