На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил приготовит перекус, который может быть не самым полезным, но однозначно сытным и вкусным.
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г муки
- 5 г сахара
- 140 г теплой воды
- 7 г дрожжей
- 2 г соли
- 10 г масла
Для начинки:
- 200 г свиного фарша
- 15 г зеленого лука
- Соль, перец
- 3 г паприки
- Чеснок сушеный
- 10 г соуса унаги
- 3 г кунжутного масла
- 30 мл воды
Инструкции:
Приготовление теста:
В теплую воду добавьте сахар и дрожжи, оставьте на 5 минут, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Добавьте соль, растительное масло, муку, замесите тесто и оставьте в теплом месте на 30-40 минут.
Приготовление начинки:
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, к фаршу добавьте специи, масло, воду, унаги и замесите.
Формирование булочек:
Из теста раскатайте "шайбы" диаметром 5-7 см.
Положите в середину каждой шайбы 1 чайную ложку начинки и залепите, чтобы получить булочку.
Жарка на сковороде:
На сковороду выложите булочки, влейте воду и готовьте, периодически переворачивая, чтобы равномерно прожарить. Готовьте 7-10 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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