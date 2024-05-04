На своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкусную, розовую и сочную ветчину на Пасху.

Сначала нужно сделать маринад. Для этого на 1 л воды берем:

соль – 2 ст. л.

душистый перец горошком – 4-5 шт.

горький перец горошком – 4-5 шт.

лавровый лист – 4-5 шт.

Чтобы приготовить вкусную и сочную ветчину, звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

свиной окорок - 1,5-2 кг

соль

перец

перец черный молотый

куркума

молотый кориандр

Для маринада в кастрюлю, в которой будем замачивать мясо, наливаем воду, добавляем соль, перец горошком и лавровый лист, ставим на плиту, доводим до кипения, а затем снимаем с огня и оставляем остывать.

В холодный маринад звезда "Мастер Шеф" кладет свиной окорок и отправляет его в холодильник на двое суток. Когда мясо промаринируется, достаем его, просушиваем бумажными полотенцами, а с внутренней стороны делаем глубокий надрез, как на видео.

Хорошо натираем кусок мяса солью, паприкой, перцем, куркумой и кориандром. Затем крепко обвязываем ветчину шпагатом и ставим на мангал.

"ВАЖНО! Вы не жарите ветчину, вы просто 1,5-2 часа ее крутите на мангале в дыму, без огня, ну или запекаете)", - подчеркнула "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

После этого звезда "Мастер Шеф" снимает ветчину с мангала, погружает в воду и отваривает в течение часа. Готовую ветчину достаем из воды и оставляем остывать на ночь.

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