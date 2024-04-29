Участники кулинарного шоу "Мастер Шеф" предложили украинцам простой, оригинальный и невероятно вкусный способ подачи домашней колбасы для пасхального стола.

Звезды кулинарного проекта "Мастер Шеф" Руслан Батыльчук и Артем Горбенко у себя в Instagram показали, как приготовить вкусную и сочную домашнюю колбасу.

Для приготовления домашней колбасы участники "Мастер Шеф" взяли следующие ингредиенты:

свинина (лучше выбирать ошеек, лопатку или заднюю часть) - 1 кг

сало (кожу лучше убрать) – 400 г

кишка - 1 шт.

чеснок – 8 зубчиков

соль и перец – по вкусу

Свинину нарезаем мелкими кубиками примерно 0,5х0,5 см. Половину сала перекручиваем на мясорубке, а вторую половину – нарезаем кубиком, как и мясо.

Смешиваем все мясо и сало, добавляем мелко нарезанный чеснок, соль и перец.

"Теперь фарш должен настояться - чем дольше, тем лучше. Книга пишет 5-6 часов", - объяснили участники "Мастер Шеф".

После этого формируем колбасу, начиняя кишку или вручную, или с помощью специальной насадки на мясорубку. Не трамбуем мясо слишком сильно. Чтобы колбаса не лопнула в процессе приготовления, делаем на ней проколы зубочисткой.

Далее звезды "Мастер Шеф" предлагают два способа приготовления домашней колбасы:

отварить, а затем обжарить;

поджарить, а затем запечь.

Также участники "Мастер Шеф" Руслан Батыльчук и Артем Горбенко рекомендуют попробовать такое необычное сочетание блюд: "Очень вкусно есть колбасу со сладкой паской и острым хреном!".

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