Победительница "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина объяснила, как в домашних условиях приготовить идеальную ветчину – сочную, розовую и вкуснее, чем в магазине.

У себя в Instagram победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина рассказала, как приготовить вкусную домашнюю ветчину из свинины на Пасху.

Для приготовления ветчины на 1,5 кг свинины (можно использовать корейку, шею или лопатку) победительница "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

соль каменная – 15 г

соль нитритная – 15 г

чеснок сушеный - 2 г

перец душистый - 5 горошин

перец черный горошком – 2 г

лавровый лист – 2 шт.

кориандр – 2 г

мускатный орех – 2 г

орегано – 3 г

Мясо промокаем бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу. Берем соль в расчете 20 г соли на 1 кг мяса.

"Именно нитритная соль дает тот самый аромат, вкус и приятный розовый цвет ветчины, без нее тоже можно сделать, но цвет будет серым и не таким аппетитным", - объясняет "Мастер Шеф" Валерия Матрохина.

Соль, душисиый и черный перец и лавровый лист перетираем в ступке. Смешиваем эту смесь с орегано, молотым кориандром, мускатным орехом и сушеным чесноком. Натираем мясо смесью специй со всех сторон, заворачиваем плотно в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 5 суток! (температура от 0 до +5 градусов).

После этого победительница "Мастер Шеф" перекладывает мясо в форму для запекания, ставит ее в холодную духовку и включает разогреваться до 70 градусов. Через час ставим температуру 80 градусов и запекаем ветчину еще 3,5-4 часа (в зависимости от размера куска). Для поддержания влажности на низ духовки можно поставить емкость с горячей водой.

"После поднятия температуры до 80 градусов не открывайте дверцу духовки где-то 2 часа, чтобы не менялась температура", - подчеркнула "Мастер Шеф" Валерия Матрохина.

Форму с готовым мясом накрываем пищевой пленкой и так оставляем охлаждаться до комнатной температуры, затем на несколько часов ставим в холодильник – и ветчина готова.

Последние новости Украины:

Эктор Хименес-Браво показал блюдо на завтрак, от которого невозможно оторваться.

Как небанально приготовить картошку: победительница "Мастер Шеф" дала интересный рецепт.

Секрет в одном ингредиенте: победительница "Мастер Шеф" дала рецепт, который всех удивил.