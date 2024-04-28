Существует множество вариантов салата с редиской, но звезда двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко придумала интересный и нереально вкусный рецепт.

В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила украинцам оригинальный рецепт салата из редиски.

"Салатов никогда не бывает много) Особенно оригинальных и вкусных, и особенно на праздники. Поэтому деллюсь с вами рецептом еще одного блюда, которое точно понравится вашим гостям и близким", - рассказала звезда "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить вкусный салат из редиски, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

редис – 200 г

огурцы – 100 г

сыр фелата – 200 г

мед – 1-2 ст. л (по вкусу)

йогурт или сливки – 70 мл

яйца перепелиные (вареные) – 8 шт.

зелень (лук зеленый, укроп)

Перепелиные яйца "Мастер Шеф" Ольга Рябенко отваривает, чистит и разрезает пополам. Редис и огурцы нарезаем тоненькими слайсами.

Из сыра звезда "Мастер Шеф" готовит нежный крем для салата из редиса. Для этого перебиваем фелату вместе с медом и йогуртом или сливками в блендере до однородности.

Осталось собрать наш салат из редиса. На тарелку "Мастер Шеф" Ольга Рябенко сначала выкладывает половинки яйца, заливает их кремом из сыра, затем выкладывает слайсы редиса и огурца, а сверху посыпает мелко нарезанным зеленым луком и добавляет немного укропа.

"Этот салат необычно вкусный и будет неожиданным украшением вашего праздничного стола", – добавила "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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