В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил украинцам отличную идею для экономии – приготовить дома ленивые суши.
Такие суши очень легко приготовить дома, это не займет много времени, а результат вас приятно удивит, ведь это значительно дешевле, чем заказывать, а также невероятно вкусно.
Чтобы приготовить ленивые суши дома, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- рис (уже отварной) - 200 г
- рисовый уксус – 1 ст.л.
- лист нори
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 0,5 ч.л.
- огурец – 1 шт.
- лосось слабосоленый — 100 г
- крем-сыр — 100 г
- кунжут белый и черный – 1 ч.л.
- соевый соус, маринованный имбирь и васаби для подачи
Возиться с закручиванием роллов не придется. Нам понадобится только пищевая плёнка и формочки для льда.
Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво готовит заправку для риса, смешивая рисовый уксус с солью и сахаром. Лист нори мелко нарезаем – для этого удобно использовать ножницы. К отварному рису добавляем заправку, нарезанный лист нори и перемешиваем.
Слабосоленый лосось и огурец нарезаем мелкими кусочками.
Формочку для льда застилаем пищевой пленкой, чтобы она зашла в каждую лунку. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво формирует суши, выкладывая на дно рыбу, далее слой крем-сыра, огурец, а сверху смесь риса с нори.
После этого "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво просто переворачивает формочку, убирает пленку – и готово. Посыпаем суши кунжутом и подаем, как обычно, с соевым соусом, васаби и имбирем.
Последние новости Украины:
Последние новости Украины:
Очень оригинально и вкусно: рецепт салата от судьи "Мастер Шеф" Хименеса-Браво.
Хименес-Браво дал оригинальный рецепт омлета.
Такую овсянку вы полюбите: Эктор Хименес-Браво поделился вкусным рецептом.