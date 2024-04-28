Суши и роллы очень популярны среди украинцев, но цены на них кусаются, поэтому судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил простой выход из этой ситуации.

В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил украинцам отличную идею для экономии – приготовить дома ленивые суши.

Такие суши очень легко приготовить дома, это не займет много времени, а результат вас приятно удивит, ведь это значительно дешевле, чем заказывать, а также невероятно вкусно.

Чтобы приготовить ленивые суши дома, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

рис (уже отварной) - 200 г

рисовый уксус – 1 ст.л.

лист нори

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 0,5 ч.л.

огурец – 1 шт.

лосось слабосоленый — 100 г

крем-сыр — 100 г

кунжут белый и черный – 1 ч.л.

соевый соус, маринованный имбирь и васаби для подачи

Возиться с закручиванием роллов не придется. Нам понадобится только пищевая плёнка и формочки для льда.

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво готовит заправку для риса, смешивая рисовый уксус с солью и сахаром. Лист нори мелко нарезаем – для этого удобно использовать ножницы. К отварному рису добавляем заправку, нарезанный лист нори и перемешиваем.

Слабосоленый лосось и огурец нарезаем мелкими кусочками.

Формочку для льда застилаем пищевой пленкой, чтобы она зашла в каждую лунку. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво формирует суши, выкладывая на дно рыбу, далее слой крем-сыра, огурец, а сверху смесь риса с нори.

После этого "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво просто переворачивает формочку, убирает пленку – и готово. Посыпаем суши кунжутом и подаем, как обычно, с соевым соусом, васаби и имбирем.

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