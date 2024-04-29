Ежедневно пользуясь мобильным телефоном, выполняя различные задачи, разговаривая и просто читая новости, многие владельцы гаджетов даже не догадываются, что некоторые их действия приводят к тому, что батарея «убивается».

Так, по словам специалистов – одна из таких распространенных ошибок в действиях пользователей смартфонов – это разрядка батареи гаджета до нуля.

Эксперты подчеркивают, что каждый полный разряд уменьшает ресурс работы аккумулятора от 1 до 5 процентов. На экране после зарядки по-прежнему владелец телефона будет видеть 100%, но со временем смартфон начнет садиться значительно быстрее.

Ошибки, убивающие батарею смартфона.

Нельзя ждать, когда смартфон полностью разрядится. Да, иногда этого не избежать, но полностью разряженный телефон не может быть нормой.

Еще одна ошибка владельцев смартфонов, уничтожающая батарею – попытки включить устройство, когда оно полностью разряжено.

Так человек только усугубляет состояние батареи смартфона.

Так что правильно будет поставить телефон на зарядку и включить его только через некоторое время – хотя бы минуты через десять. Напомним, что телефон лучше не трогать, пока он на зарядке. Так, не стоит играть в игры, смотреть видео, открывать множество окон и приложений.

Ошибки, убивающие батарею смартфона.

Кстати, лучше всего ставить смартфон на зарядку, когда батарея показывает 15%-20% заряда. Также, по мнению некоторых специалистов, лучше всего заряжать телефон отнюдь не до 100%, а меньше – до 80%.

Это продлит жизнь батареи.

Напомним, что, если смартфон начал быстрее разряжаться, перегревается, дольше заряжается это может быть признаками того, что срок работы батареи уже истекает.

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