Известная актриса и телеведущая Ольга Сумская предложила приготовить на завтрак вкусное и ароматное блюдо, которое обожают все.

И это – быстрая пицца из лаваша, которая готовится буквально за 10 минут, пишет Politeka.net.

И для этого завтрака понадобятся такие ингредиенты: Лаваш – 200 г, Яйца – 3 шт, Молоко – 150 г, Колбаса – 150 г Помидоры – 2 шт, Маринованный огурец – 1 шт, Сыр – 150 г, Кетчуп – по вкусу.

«Вы думали, что я сейчас начну лаваш разворачивать и выкладывать на сковороду, нет!», - отметила Ольга Сумская в эфире программы «Вкус дня».

Рецепт быстрой пиццы на сковороде.

И сперва актриса лаваш порезала лоненькой соломкой. Далее в миске объединяем яйца с молоком. Взбиваем смесь, добавляем соль и перец.

В такой омлет Ольга Сумская выложила порезанный лаваш. Снова хорошо перемешиваем.

Затем актриса нарезала кубиками колбасу и поставила на огонь сковороду с маслом.

Помидор нарезаем небольшими кубиками. Соленый огурец тоже.

"То, что надо!", - отметила актриса.

Теперь на разогретую сковороду выкладываем яичную смесь с лавашем. Сразу смазываем кетчупом.

«Кетчупа не пожалейте», – посоветовала Сумская.

Далее выкладываем на пиццу колбасу, помидор и огурец, а сверху посыпаем тертым сыром. Накрываем такую ​​быструю пиццу крышкой и жарим до готовности.

Рецепт быстрой пиццы на сковороде.

Минут 10 – и быстрая пицца будет готова.

«Можно смаковать!», - подчеркнула Ольга Сумская, выкладывая пиццу на тарелку.

Отметим, что ранее пиццу, появившуюся в итальянском городе Неаполь, называли «коржем бедных».

Селяне смазывали тесто салом или маслом, посыпали чесноком и сыром, пекли и ели такую лепешку между работой.

Теперь рецептов пиццы существует множество, а это блюдо обожают миллионы людей во всем мире.

Рецепт быстрой пиццы на сковороде.

Последние новости Украины:

Секрет идеального завтрака раскрыт: победитель "Мастер Шеф" дал рецепт вкусности за 5 минут.

Кулич, который вкуснее любой магазинной: Алла Мазур дала рецепт.

Вкусный и нежный салат, который съедят в минуту: Сумская поделилась праздничным рецептом.