Родственники погибших или умерших военнопленных могут получить 100 тысяч гривен в качестве одноразовой помощи, если смерть произошла во время плена или в течение года после освобождения.

Родственники и близкие лиц, погибших или умерших во время пребывания в плену, могут получить единовременную финансовую помощь в размере 100 тысяч гривен. Об этом информируют в общественной организации "Юридическая сотня".

Эта поддержка оказывается при условии, что смерть произошла во время плена или в течение года после освобождения, и вызвана такими обстоятельствами, как ранение, контузия, увечье, заболевание, несчастный случай или связанное с пребыванием в местах несвободы.

Получить эту помощь могут члены семей пленных, их родители и иждивенцы. Перечисление денег производится на личные банковские счета получателей через Министерство реинтеграции.

Для получения помощи необходимо подать заявление в Минреинтеграцию вместе со следующими документами: копия документа, удостоверяющего личность заявителя, копия свидетельства о смерти или выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о регистрации смерти, копия справки, подтверждающая причину смерти и справка с реквизитами личного банковского счета

Следует заметить, что если лицу принадлежит другая финансовая помощь согласно другим законам, то она может получить только одну из них по выбору.

Ранее Politeka также писала, что украинцы могут получить пособие на восстановление жилья. В какой из областей окажут такую ​​помощь можно узнать в статье.

Последние новости Украины:

Цена на газ: в "Нафтогазе" объявили, сколько нужно платить с 1 апреля

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить